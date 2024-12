Günther Jauch: Offiziell! RTL verbreitet die Nachricht zu „Wer wird Millionär“

„Wer wird Millionär?“ gilt als eine der beliebtesten Quizshows des Landes und versetzt Zuschauer seit dem Jahr 1999 in Ratelaune. Moderator Günther Jauch ist bereits seit der allerersten Folge dabei und führt stets mit Charme und Humor durch die Primetime-Sendung.

Besonders zur Weihnachtszeit versammeln sich oft ganze Familien vor den Fernsehern und hoffen auf beste Unterhaltung. Der Sender RTL hat sich diesen Wunsch zu Herzen genommen und verkündet nun Neuigkeiten, die dem einen oder anderen Zuschauer die Feiertage versüßen könnten.

Denn Fans von „Wer wir Millionär?“ dürfen sich auf spannende Weihachtstage freuen. Auf seinem Instagram-Profil verkündet der Sender nämlich, dass es auch in diesem Jahr eine Sonderausgabe der Quizshow an den Weihnachtsfeiertagen geben wird. Günther Jauch wird also die Feiertage von Millionen von Menschen bereichern. Am 25. und 26. Dezember wird der Show-Hit zur Primetime ausgestrahlt werden.

Sogar das Fernsehstudio soll im weihnachtlichen Glanz erstrahlen und prachtvoll geschmückt sein. Doch damit nicht genug! Denn auf die 8 Kandidaten warten „zahlreiche zusätzliche Joker-Geschenke“, die für Spannung sorgen werden. Vorab müssen die Teilnehmer jedoch eine wichtige Entscheidung treffen…

Denn die Kandidaten müssen Günther Jauch vor Spielbeginn mitteilen, auf welche Art sie spielen wollen. Zum einen steht eine Sicherheitsvariante zur Auswahl. In diesem Fall haben die Teilnehmer nur drei Joker, aber dafür eine 16.000 Euro-Sicherheitsstufe, unter der sie auch bei einer falschen Antwort nicht fallen können. Bei der Risikovariante haben die Kandidaten vier Joker, dafür aber kein Sicherheitsnetz und können ihr gesamtes erspieltes Geld wieder verlieren.

Außerdem warten ein Weihnachtsgeschenk und ein Joker-Stern auf die Mutigen, in dem einer von drei zusätzlichen Jokern für ihre Spielrunde steckt. Die Fans der Show zeigen sich begeistert und bekunden in der Kommentarspalte ihre Vorfreude auf die Sonderausgabe. Ein Follower kommentiert den Instagram-Beitrag mit den Worten „Freu mich drauf“ und viele weitere Fans stimmen zu.

Ob es ein Kandidat an einem der Weihnachtsfeiertage schafft die Million zu knacken, bleibt abzuwarten. Für Hochspannung bei den Zuschauern wird Günther Jauch mit der Sonderausgabe garantiert sorgen.