Günther Jauchs Überraschungsbesuch: Damit konnte keiner rechnen

Er ist DAS Quiz-Gesicht von RTL: Günther Jauch. Seit September 1999 moderiert der gebürtige Münsteraner die Rate-Show „Wer wird Millionär?“. Doch wer Jauch nur auf die Kultsendung reduziert, liegt falsch.

Der Moderator ist in „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ zu sehen, moderierte lange „5 gegen Jauch“ und wird nun einen Überraschungs-Abstecher in den NDR machen.

Günther Jauch beehrt die „NDR Talk Show“

Dort feiert am 13. Oktober nämlich die „NDR Talk Show“ ihre 1.000 Sendung und hat dazu ordentlich Prominenz eingeladen. Neben Günther Jauch werden nämlich auch Star wie die Schauspieler Christoph Maria Herbst und Florian David Fitz, Moderatorin Ina Müller, Comedian Mario Barth, Fernsehkoch Tim Mälzer, Komikerin Carolin Kebekus und Artistin Lili Paul-Roncalli mit Barbara Schönberger und Hubertus Meyer-Burckhardt schnacken. Zusätzlich kommt auch noch der Hamburger Popmusiker Bosse gemeinsam mit dem Hansemädchen Chor.

Eine illustre Gästeliste also, die der NDR da für die 1.000 Sendung präsentieren darf. Und so kommt es auch wenig überraschend, dass der Sender die Show gleich mehrfach ausstrahlen wird.

150 statt 120 Minuten Sendezeit

Das erste Mal zur gewohnten Sendezeit, also am 13. Oktober um 22 Uhr. Ein weiteres Mal dann noch in derselben Nacht um 1.10 Uhr. Und über eine dritte Ausstrahlung dürfen sich die NDR-Zuschauer am Sonntag, den 15. Oktober, um 2.20 Uhr freuen.

Doch das ist nicht die einzige Überraschung. Zur Feier des Jubiläums spendiert der Sender seinen Zuschauern auch noch 30 Minuten mehr. So wird die 1.000 Ausgabe 150 statt 120 Minuten lang sein.

Spannend: In Laufe der 1.000 Sendungen führten mehr als 80 Moderatorinnen und Moderatoren durch den Abend. Derzeit gibt es zwei Teams. Zum einen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt, zum anderen Bettina Tietjen und Johannes Wimmer.