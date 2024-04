Günther Jauch muss Abschied nehmen – Fans sind zutiefst „traurig“

Die Gourmetwelt verliert einen ihrer Sterne: Günther Jauch, Deutschlands beliebter Fernsehmoderator, muss Abschied nehmen von seinem Restaurant in der malerischen „Villa Kellermann“ in Potsdam.

Nach der Sanierung des historischen Gebäudes und der Eröffnung im Jahr 2019 durch den Sternekoch Tim Raue musste das Restaurant nun eine Schließung bekanntgeben.

Günther Jauch nimmt letzte Reservierungen entgegen

Die Internetseite des Restaurants verkündet mit einer Laufschrift das nahende Ende: Bis zum 21. Juni besteht noch die Möglichkeit, die kulinarischen Kreationen in der „Villa Kellermann“ zu genießen, danach schließt das Restaurant „aus betrieblichen Gründen“. Günther Jauch hatte das marode Gebäude am Heiligen See im Jahr 2016 erworben und nach einer aufwendigen dreijährigen Sanierung die Pforten seines Restaurants geöffnet.

+++ Schwerer Regelbruch bei „Wer wird Millionär“: Günther Jauch handelt sofort +++

Mit typisch deutschen Gerichten zu moderaten Preisen lockte das Restaurant zahlreiche Gäste an die Seeterrasse. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Günther Jauch wurde vom renommierten Restaurantführer „Gault & Millau“ als „Gastronom des Jahres“ in Deutschland ausgezeichnet. Trotz des anfänglichen Andrangs ließ das Interesse im Laufe der Zeit nach. Als dann die Corona-Pandemie zuschlug, sah sich das Restaurant weiteren Schwierigkeiten gegenübergestellt.

Günther Jauch: Fans sind zutiefst traurig

Im Juni 2023 übergab Tim Raue die Leitung an seinen Chefkoch Christopher Wecker, wobei die beliebte Speisekarte mit Klassikern wie Königsberger Klopsen und Wiener Schnitzel erhalten blieb. „Sehr gerne hätten wir weiter gemacht, aber Corona, stark gestiegene Betriebskosten und eine angespannte Personalsituation haben keine andere Entscheidung zugelassen.“, heißt es auf Instagram.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch in den Kommentarspalten zeigen sich Fans des Restaurants deutlich betroffen. „Wir sind sehr traurig. Ein großer Verlust für Potsdam. Danke für eure gute Arbeit!“, schreibt eine Userin. Ein anderer ergänzt: „Sehr schade. Es war ein Genuss dort Stunden zu verbringen.“

Es bleibt jedoch ein Hoffnungsschimmer: „Villa Kellermann“ könnte möglicherweise in Zukunft neu verpachtet oder als Eventlocation genutzt werden.