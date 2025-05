Urlaub: Antalya, Kreta und Ibiza sind out – diese Mittelmeer-Geheimtipps musst du kennen!

Wer an Ferien am Mittelmeer denkt, hat oft sofort Urlaub in der Türkei, in Griechenland oder Spanien im Kopf – zum Beispiel in Antalya, auf Kreta oder Ibiza. Doch genau diese Destinationen sind in der Hauptsaison häufig überfüllt, laut und teuer.

Dabei gibt es noch zahlreiche, weniger bekannte Orte entlang der Mittelmeerküste, an denen ein erholsamer, authentischer und zugleich günstiger Urlaub möglich ist. Abseits der bekannten Hotspots warten charmante Städte mit mediterranem Flair, exzellentem Wetter und einer überraschenden Ruhe.

Urlaub ohne Massentourismus – das sind die Mittelmeer-Juwelen

Für das „Sunny Season Hidden Gem Ranking“, also quasi die versteckten Sommer-Juwelen, hat der Reiseveranstalter TUI mit einer KI-gestützten Analyse mehr als 70 kleinere Städte unter die Lupe genommen. Entscheidend waren Faktoren wie Sonnenstunden, kulinarisches Angebot, Sicherheit und Erreichbarkeit per Direktflug. Vorweg sei gesagt: Antalya, Kreta, Ibiza und ähnliche Top-Destinationen konnten sich nicht platzieren. Der Fokus lag auf Orten mit 25.000 bis 70.000 Einwohnern – ideale Voraussetzungen für einen entspannten Urlaub ohne Massentourismus.

+++ Auch interessant: Urlaub in der Türkei: Viele Touristen völlig verunsichert – „Jetzt stornieren“ +++

An der Spitze des Rankings steht Paphos auf Zypern. Diese historische Küstenstadt kombiniert warmes, sonnensicheres Klima mit einer großen Auswahl an Restaurants und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Ein Urlaub in Paphos verspricht mit durchschnittlich über elf Sonnenstunden pro Tag und kaum Regen erholsame Tage am Meer, abgerundet von lokalen Köstlichkeiten in ausgezeichneten Tavernen.

Mallorca mal ohne Party

Den zweiten Platz belegt Calvià auf Mallorca. Während die Insel und insbesondere der „Ballermann“ bei Deutschen sehr beliebt sind, liegt Calvià etwas abseits vom Trubel der Party-Hochburgen und bietet beste Bedingungen für einen kulinarisch wunderbaren Urlaub. Mit über 700 Restaurants, darunter viele ausgezeichnete, eignet sich die Stadt perfekt für Feinschmecker, die gutes Wetter mit leckerem Essen verbinden wollen.

+++ Passend zum Thema: Urlaub: Reisende erfahren es erst nach der Buchung – „Gar nicht auf dem Schirm“ ++ +++

Larnaka auf Zypern belegt Platz drei im TUI-Ranking. Die Hafenstadt besticht durch mediterranen Charme, direkte Flugverbindungen und ebenfalls sehr sonniges Wetter. Ein Urlaub in Larnaka verbindet Sonne, Kultur und entspannte Atmosphäre – ein Geheimtipp für alle, die Abwechslung und Erholung suchen.

Urlaub: Tipps für Feinschmecker und Sonnenanbeter

Auch abseits der Top 3 gibt es mediterrane Städte, die vor allem durch ihr hervorragendes Wetter punkten. Besonders Chios in Griechenland und Seferihisar in der Türkei fallen mit fast 12,3 Sonnenstunden pro Tag und kaum Regen in der Hauptsaison auf. Nur ganz kanpp dahinter landen im Ranking Šibenik und Pula (beides Kroatien) sowie Olbia (Italien).

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch nicht nur das Wetter, auch das kulinarische Erlebnis ist für viele Reisende im Urlaub von großer Bedeutung. Besonders hervorzuheben ist hier laut TUI-Ranking (>>> hier Details) abermals Paphos, das mit frischem Fisch, Halloumi und traditionellen Fleischgerichten Feinschmecker begeistert. Auch Nazaré (Portugal) oder Agrigento (Italien) bieten kulinarische Erlebnisse, die sich durch regionale Zutaten und authentische Zubereitung auszeichnen.

Mehr News:

Ein Urlaub an den weniger bekannten Mittelmeer-Zielen bietet somit eine gelungene Mischung aus Erholung, Genuss und Kultur. Die Orte aus dem „Hidden Gem Ranking“ überzeugen nicht nur durch ihr Klima, sondern auch durch ihre Ursprünglichkeit und entspannte Atmosphäre.