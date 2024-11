Helene Fischer: Nach „Klein gegen Groß“-Auftritt darf gefeiert werden

Am Samstagabend (2. November) flogen Helene Fischer nicht nur die Herzen des Publikums, sondern auch die ihrer kleinsten Fans zu. In der beliebten Spielshow „Klein gegen Groß“ wagte sich die Schlagerqueen auf unbekanntes Terrain: Einen musikalischen Wettkampf gegen Kinder. Schnell wurde klar, dass dieser Abend auch für die erfolgreiche Sängerin eine Herausforderung bereithielt!

Im Duell musste Helene Songs erkennen – und zwar ihre eigenen! Der Haken? Die Melodien wurden nur auf der Geige gespielt. Während ihre 10-jährige Gegnerin mit Wissen glänzte, gestand Helene: „Das sind die älteren Songs, mit denen bin ich nicht mehr so ganz vertraut.“

Doch konnte die Sendung trotz Song-Fauxpas die Zuschauer in den Bann ziehen?

Helene Fischer: Nach „Groß gegen Klein“ steht es fest

Die Antwort fällt bei dieser Frage eindeutig aus! Denn die Show rund um Moderator Kai Pflaume konnte sich klar zur hart umkämpften Primetime durchsetzen, wie das Branchenmagazin „DWDL“ mitteilt. 0,77 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entschieden sich für die ARD-Sendung „Groß gegen Klein“, sodass der Marktanteil bei starken 17,0 Prozent lag.

Auch insgesamt erwies sich die Sendung als voller Erfolg und kam mit 4,88 Millionen Zuschauern auf 21,7 Prozent Marktanteil. Den Show-Dreikampf rund um „Schlag den Star“ und „DSDS“ entschied Pflaume somit klar für sich.

Doch nicht nur „Groß gegen Klein“ konnte in der ARD punkten.

ARD-Sendungen räumen ab

Starke Zahlen zog außerdem die „Sportschau“ am frühen Abend an. Insgesamt 3,95 Millionen Menschen sahen zu, ein Marktanteil von 20,2 Prozent wurde erreicht. Beliebt war die Berichterstattung rund um die Bundesliga auch in der jüngeren Zielgruppe. Dort sahen noch 0,54 Millionen Zuschauer zu – ein Marktanteil von 14,8 Prozent.

Toppen konnte diese Quoten nur noch die „Tagesschau“ kurz vor der Primetime. Beim Gesamtpublikum erreichte die Nachrichtensendung 6,22 Millionen Menschen und damit einen Marktanteil von 25,6 Prozent.

Neben Helene Fischer traten bei „Groß gegen Klein“ außerdem Niclas Füllkrug, Johannes B. Kerner, Ingo Zamperoni und Hinnerk Schönemann gegen jungen Konkurrenten an.