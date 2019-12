Greta Thunberg: Ausgerechnet DIESER deutsche Promi will ihr die Show stehlen

Greta Thunberg versetzte vor einigen Tagen die Deutsche Bahn in Aufruhr. Sie twitterte ein Foto von sich selbst. Darauf zu sehen: Sie sitzt auf dem Boden eines Zuges. Neben ihr mehrere Koffer. Im Social Web entfachte ein Schlagabtausch zwischen Greta Thunberg und der Deutschen Bahn. Doch jetzt will ein Promi auf diesen Zug aufpringen. Postet ebenfalls ein Bild in einem Zug der Deutschen Bahn.

Greta Thunberg: Dieser Promi macht es ihr nach

Nachdem langsam Ruhe beim Zwist zwischen Greta Thunberg und der Deutschen Bahn eingekehrt ist, macht ein deutscher Promi dieses Fass erneut auf. Lässig in den Sitz eines ICEs gelehnt postet eine deutsche Sängerin ein Foto bei Instagram. Sie schreibt dazu: „Für mehr sleepy realness auf insta. Aber don’t judge den Hochglanz-Shit, weil das macht auch Bock.“

Das ist Greta Thunberg:

Geboren im Januar 2003 in Schweden

Die Klimaaktivistin lebt mit dem Asperger-Syndrom

Im August 2018 rief sie die Idee von Klimastreiks ins Leben - damals saß sie noch ganz allein mit einem Schild vor dem schwedischen Parlament in Stockholm

Greta Thunberg hat ihre Schulausbildung unterbrochen, um sich ganz dem Engagement als Klimaschützerin zu widmen. 2020 will sie wieder die Schule besuchen

Um wen es sich handelt? Um Lena Meyer-Landrut. Die 28-Jährige sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Gerne fasst sie sich in den Schritt, streckt ihren Po raus oder zeigt ihren BH. Das natürlich alles vor der Kamera. Doch das scheint ihr nicht zu reichen. Jetzt will sie Greta Thunberg die Show stehlen. Nutzt die Debatte um die Deutsche Bahn, um sich wieder ins Rampenlicht zu rücken.

Die Anspielung auf Greta Thunberg ist auch anderen deutschen Promis nicht entgangen. Musiker Henning Wehland schreibt: „Wurde das Foto von deinem mitreisenden Team gestaged?“ Auch der ehemalige Viva-Moderator Jan Köppen mischt sich ein. Er schreibt in großen Lettern: „Warum sitzt du nicht auf dem Boden neben einem Koffer?“

Will sie Greta Thunbergs Aufmerksamkeit in den Medien stehlen?

Auch Kika-Moderator Tim Schreder versteht die Anspielung auf Greta Thunberg. Er kommentiert: „Immerhin hast du einen Sitzplatz bekommen. Das ist bei der Deutschen Bahn ja nicht selbstverständlich!“

Lena Meyer-Landrut polarisiert gerne. Foto: imago images / Future Image

Einige ihrer Fans finden ebenfalls, dass Lena Meyer-Landrut nur Aufmerksamkeit erhaschen will. Ein Nutzer schreibt: „Setz dich auf den Flur, gibt dann mehr Klicks.“ Andere wiederum finden die Anspielung auf Greta Thunberg einfach nur lustig. Sie feiern das Foto.

Hier ein paar Kommentare:

„Du hast einen Sitzplatz ergattert?? Da war das Grätchen nicht so glücklich.“

„Greta ist neidisch.“

„OMG, es gibt Sitzplätze im Zug.“

„Du hast nicht zufälligerweise Greta den Sitzplatz weggenommen?“

Auch Stern TV-Moderator Steffen Hallaschka zeigt sich im Zug. Er sitzt auf dem Boden. Zeigt Solidarität mit Greta Thunberg. Ganz anders als Lena schreibt er dazu: „Ich bin Greta.“ Dazu der Hashtag „entspannteuchallemalwieder“.

Auf welchen Zug Lena Meyer-Landrut wohl als nächstes aufspringen will? Wir werden garantiert nicht lange warten müssen.