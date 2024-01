„Goodbye Deutschland“-Star in Angst: „Werden wir alles verlieren?“

Bei „Goodbye Deutschland“ werden seit Jahren Menschen begleitet, die ihren ganz großen Auswanderer-Traum wahr gemacht haben. Bei einigen ist er von den Augen der „Goodbye Deutschland“-Kameras zerplatzt, andere dagegen haben sich erfolgreich in ihrer neuen Heimat eingelebt.

Es gibt aber auch „Goodbye Deutschland“-Auswanderer, deren Schicksal sich ständig neu wendet. So geht es zum Beispiel Oksana Kolenitchenko und ihrer Familie. Bereits 2019 zogen die Vox-Stars von Berlin nach Los Angeles in den USA, bis sie im Zuge der Corona-Pandemie nach Las Vegas umsiedelten. Doch jetzt ist ihr Zuhause in den USA in Gefahr, wie die Vorschau auf die neue „Goodbye Deutschland“-Folge am Montag (8. Januar) andeutet.

„Goodbye Deutschland“-Star verzweifelt: „Das ist das Allerschlimmste“

Eingefleischte Vox-Zuschauer kennen Oksana Kolenitchenko, ihren Mann Daniel und die zwei Kinder schon lange von den regulären „Goodbye Deutschland“-Folgen. Mit „Goodbye Deutschland! Oksanas Welt“ hat die Glamour-Familie seit einiger Zeit einen eigenen Ableger der Auswanderer-Sendung. Neben der Planung einer erneuten Hochzeit zum zehnjährigen Ehe-Jubiläum bekommen „Goodbye Deutschland“-Fans in der Show auch die schlechten Zeiten der Kolentichenkos mit.

So muss Oksana in der Folge von diesem Montag um die Zukunft der Familien in den USA bangen. In einem kurzen Vorschau-Clip auf Instagram sieht man die zweifache Mutter den Tränen nahe. „Immer die Angst: Werden wir alles verlieren? Müssen wir Amerika verlassen? Muss ich das meinen Kindern antun? Das ist für mich das Allerschlimmste“, schildert die 36-Jährige vor den Kameras.

„Goodbye Deutschland“: Verlieren die Kolenitchenkos ihr Zuhause?

Tatsächlich braucht die Familie ein neues Visum, um weiter in den USA leben zu dürfen. Seit Monaten steht die Zukunft in Las Vegas auf der Kippe, doch nun rückt der Termin für das Familienvisum, für den die Kolenitchenkos nach Frankfurt reisen müssen, immer näher.

Bereits im Oktober 2023 deutete Oksana an, dass ein ein „paar Dinge“ passiert sind, „die unsere Pläne durchkreuzt haben, aber alles kommt im Leben, wie es kommen muss.“

Wie es für die Auswanderer-Familie kommt und ob Oksanas neues Business (ein Beauty Case namens ‚Milari‘) die USA-Zukunft womöglich retten kann, erfährst du am Montag um 22.15 Uhr bei „Goodbye Deutschland! Oksanas Welt“ auf Vox oder in der Mediathek bei RTL+.