„Goodbye Deutschland“: Gefahr im Anmarsch! Auswanderer zeigen besorgniserregende Bilder

Es gibt neue Folgen von „Goodbye Deutschland“! Am Freitagabend (21. Oktober) dreht sich alles um Mallorca, Danni Büchner und ihre Auswanderer-Kollegen auf der Urlaubsinsel. Während Danni hier versucht, mit einem Fotoshooting die Modelkarriere von Tochter Jada anzukurbeln, bekommt das „Goodbye Deutschland“-Team schockierende Videoaufnahmen aus Brasilien zugesendet.

Die will die Redaktion hinter der beliebten Vox-Show den Zuschauern natürlich nicht vorenthalten und stellt das Video auf Instagram online. So viel sei gesagt, man muss schon Mut haben, um bei dieser Begegnung nicht panisch zu werden.

„Goodbye Deutschland“: Video sorgt für Wirbel

Für die Liebe verlies Auswanderer Christian Blankenhorn seine alte Heimat Deutschland und begann ein neues Leben im Urwald von Brasilien. Zusammen mit Ehefrau Umussy lebt er hier mit den gemeinsamen Kindern.

Nachdem Anfang des Jahres durch einen Brandstifter plötzlich ihre Existenz auf dem Spiel stand, geht die Familie mittlerweile wieder ihrem Alltag nach. Und der schließt auch ungewöhnliche Weggefährten mit ein. Auf Instagram schreibt das „Goodbye Deutschland“-Team: „Unglaubliche Bilder die uns von Umussy und Christian aus dem Urwald erreichen. Während sie sich selbst zur Frühstücksvorbereitung im See befinden, schaut einfach ein Krokodil vorbei.“

„Goodbye Deutschland“-Star erklärt Krokodil-Video

Das Video zeigt, wie ein Krokodil angeschwommen kommt. Während die meisten bei diesem Anblick vermutlich in Panik ausbrechen würden, nehmen die Urwald-Bewohner die Situation gelassen.

„Für alle Beteiligten eine große Freude, so einen Gast hat man schließlich nicht alle Tage! Ganz entspannt und ohne Angst werfen die Ladys dem Reptil noch ein paar Fische zu“, kommentiert das „Goodbye Deutschland“-Team die skurrile Szene. Eine Nachricht von Christian macht dann noch einmal deutlich: Angst vor Reptilien hat hier anscheinend keiner. „Es ist immer eine große Freude unser See-Kroko gesund und munter schwimmen zu sehen.“

Hier gibt’s noch mehr zu „Goodbye Deutschland“: „Goodbye Deutschland“: Chris Töpperwien kann’s nicht fassen – es passiert jeden Morgen

Dabei sind Krokodile nicht so ungefährlich, wie es auf dem Video wirkt. Krokodile sind Lauerjäger, die sich unentdeckt an ihre Opfer anschleichen, um sie dann in einem kurzen Sprint zu erlegen. Ganz so unbedenklich ist es also nicht, wenn plötzlich das Krokodil zum Frühstück anklopft.