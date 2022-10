„Goodbye Deutschland“: Chris Töpperwien kann’s nicht fassen – es passiert jeden Morgen

Endlich neue Folgen von „Goodbye Deutschland“! Am Freitagabend (21. Oktober) zeigt Vox wieder jede Menge Auslandsabenteuer und Menschen, die sich noch ihren großen Traum vom Leben in der Ferne erfüllen wollen.

Einer, der es schon geschafft hat in seiner neuen Heimat Fuß zu fassen, ist Chris Töpperwien. Bekannt geworden als „Currywurstmann“, hat der Auswanderer sich sein neues Leben in den USA aufgebaut. Seit Neustem unterhält er hier zusammen mit seiner Frau Nicole Katharina das Lokal „Schatzi’s Bakery & Café“. Was er jetzt über den gemeinsamen Laden herausfand, kann er selbst kaum fassen.

„Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien eröffnet Café

„Ich muss ehrlich sagen, ich bin total überwältigt“, schwärmt Chris Töpperwien, als er sich bei seinen Fans auf Instagram meldet. Dass sein Café auf Anhieb so gut ankommen würde, damit hatte der „Goodbye Deutschland“-Star wohl nicht gerechnet. Chris und seine Frau feierten am 16. Oktober 2022 Eröffnung. Bisher läuft es anscheinend blendend für die beiden Kaffee-Quereinsteiger.

„Die ganzen Nachbarn sind so super nett. Es ist wirklich mittlerweile schon zu einem kleinen Hotspot geworden“, sagt Chris Töpperwien stolz. So richtig fassen kann er es nicht, als er verrät, dass er bereits Stammkunden in seinem Laden hat.

„Goodbye Deutschland“: Chris Töpperwien ist baff

Das Kunden-Wunder passiert jeden Morgen, wie Töpperwien verrät. Seit der Eröffnung seien besagte Stammkunden bislang jeden Morgen für Kaffee und Teilchen auf einen Abstecher vorbeigekommen.

Ein Erfolg, auf den man aufbauen kann. Damit das Geschäft auch brummt, haben die beiden Unternehmer ordentlich die Werbetrommel gerührt. Auf Instagram zeigen sie mit stylischen Fotos gemütliches Ambiente, knuspriges Brot und fluffige Croissants. Mit ihrem Angebot dürften sie an ihrem Standort Los Angeles mitten ins Schwarze getroffen haben, immerhin sind hier Bäckereien, wie man sie aus Deutschland kennt, nur schwer zu finden sind.

Die Eröffnung und der Erfolg mit dem eigenen Laden dürfte Chris Töpperwien darüber hinaus auch ein bisschen Ablenkung verschaffen. Vor wenigen Wochen erst machte der Auswanderer eine traurige Nachricht öffentlich. Auf Instagram trauerte er um seinen verstorbenen Opa und rührte damit auch seine Fans zu Tränen.