„Goodbye Deutschland“ zeigt herzzerreißende Bilder von Gran Canaria – „Macht mich jeden Tag traurig“

Gestern noch in Deutschland lebt Nancy Lehmann heute schon auf Gran Canaria. Die Auswanderin will auf der Sonneninsel ihr Glück finden, begleitet wird sie dabei von dem Kamerateam von „Goodbye Deutschland“. Doch wie so oft birgt auch ihr Traum vom Leben in der Ferne einige ungeahnte Tücken.

Das wohl größte Problem für die Auswanderin ist das Ausbleiben der Kunden. Denn eigentlich wollte Nancy mit Yoga-Sessions Geld verdienen. Die Corona-Pandemie, der Lockdown und finanziell gebeutelte Kunden sorgen jetzt dafür, dass die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit jede Chance ergreifen muss, die sich ihr bietet. Für ihr Familienleben bedeutet das allerdings viel Stress und jede Menge Tränen.

„Goodbye Deutschland“: Nancys Tochter bricht in Tränen aus

Für ihre Kinder Maja und Noah ist es schwer, ihre Mutter nicht immer bei sich zu haben. Aber während Noah den Ernst der Lage bereits zu begreifen scheint, fällt es seiner kleinen Schwester deutlich schwerer sich von ihrer Mama zu trennen.

Als Nancy dann eine Yoga-Stunde mit Kundinnen am Strand vereinbart hat, spielen sich herzzerreißende Szenen vor laufender Kamera ab. Das Vox-Team ist mit dabei, als die Auswanderin ihre Kinder zur Betreuung abgibt und damit eine Lawine der Emotionen bei Tochter Maja lostritt. Das Mädchen fängt bitterlich an zu weinen und lässt sich auch von dem versprochenen Minigolf-Spiel bei Nancys Rückkehr nicht trösten.

Diese Szenen gehen ans Herz

Es ist eine Situation, die Nancy nah geht, aber leider auch keine Ausnahme ist, wie sie erzählt. „Das ist nicht schön gerade. Das macht mich jeden Tag so traurig. […] Es wäre schön, wenn man jetzt noch ein bisschen Zeit mit den Kindern verbringen könnte nachmittags.“

Während sich die Yoga-Lehrerin entfernt, hört man immer noch das Schluchzen ihrer Tochter. Doch um sie ernähren zu können, muss Nancy auch zu ungünstigen Zeiten ihrer Selbstständigkeit nachkommen. Immer mit der Angst, dass am Ende doch nicht genügend Teilnehmerinnen erscheinen, um mit ihrem Geld die Kosten zu decken.

„Goodbye Deutschland" läuft montags um 20.15 Uhr auf Vox und online in der Mediathek bei RTL+.