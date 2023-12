„Goodbye Deutschland“: Caro Robens will zu „Shopping Queen“ – doch es gibt ein Problem

Bei „Goodbye Deutschland“ gehören Caro und Andreas Robens schon zum Stammpersonal, auch in anderen TV-Shows konnte das Power-Paar schon zeigen, was es drauf hat. So gewannen die „Goodbye Deutschland“-Stars zum Beispiel das „Sommerhaus der Stars“ 2020.

Eine TV-Sendung scheint aber noch auf der Liste der Bodybuilder zu stehen. Auf Instagram verrät Caro Robens, warum sich dieser Wunsch bisher nicht erfüllt hat.

„Goodbye Deutschland“: Caro Robens zeigt sich im Winter-Look

Am Mittwoch (6. Dezember) präsentiert sich Caro Robens in einem winterlichen Outfit bei Instagram. Ganz in braun-beige gekleidet, posiert die Ehefrau von Andreas Robens in einem Strickkleid, passenden Stiefeln und Felljacke. Ein strahlendes Lächeln gibt es obendrauf.

„Es ist nun auch hier winterlich geworden. Waren daher gestern mal shoppen. Ich finde, Andreas hat wirklich Geschmack bewiesen. Diese Sachen hat er nämlich ausgesucht“, schreibt die Mallorca-Auswanderin zu dem Foto.

Auch bei den Fans kommt der Look gut an, eine Frau kommentiert: „Ich wundere mich nicht über den guten Geschmack von Andreas. Schließlich hat er bei der Wahl seiner Frau schon einen sehr guten Geschmack bewiesen.“

„Goodbye Deutschland“: „Wann macht ihr bei Shopping Queen mit?“

Eine Anhängerin geht sogar noch weiter, möchte die Robens offenbar gleich in einem gewissen Vox-Format sehen. „Perfekt. Wann macht ihr bei ‚der “Shopping Queen‘ mit?“, fragt sie unter dem Instagram-Foto.

„Wenn sie uns wollen“, antwortet Caro prompt mit einem lachenden Smiley. Klingt ganz so, als hätten die „Goodbye Deutschland“-Stars tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt, bei der Shopping-Sendung von Guido Maria Kretschmer mitzumachen. Schließlich gibt es auch immer wieder Ausgaben mit Prominenten. Vielleicht ist das Auswanderer-Paar sogar schon bei Vox vorstellig geworden, wurde allerdings abgelehnt?

Wenn es soweit ist, ist eins allerdings wohl klar: Andreas Robens wird die Shopping-Begleitung seiner Frau sein. Die beiden sind ein gutes Team, meisterten bisher jede (TV-)Hürde gemeinsam. Auch Tiefschläge verarbeiten sie zusammen, wie du hier lesen kannst.