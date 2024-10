„Goodbye Deutschland“-Teilnehmer lässt auf Mallorca erneut die Bombe platzen

Im Jahr 2012 nahm Mark Wycislik gemeinsam mit seiner Frau bei der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ teil. Wie so viele vor und nach ihnen zog es die kleine Familie auf die Sonneninsel Mallorca. Zuvor hatte das Paar in Essen in NRW gelebt.

Als Auswanderer sieht Mark Wycislik sich schon lange nicht mehr, wie er in einem Gespräch mit unserer Reporterin im August auf Mallorca erklärt. Bei diesem Gespräch verriet er zudem ein kleines Geheimnis, welches aber noch nicht konkret genug für die Öffentlichkeit war. Nun ist es so weit und auch die Öffentlichkeit darf diese Neuigkeit im Leben des ehemaligen „Goodbye Deutschland“-Teilnehmers erfahren.

„Goodbye Deutschland“-Teilnehmer prägt weiter die Gastronomie Mallorcas

Der Essener mit polnischen Wurzeln betreibt seit seiner Ankunft auf der Insel gleich mehrere gastronomische Betriebe – und das mit Erfolg. Im Gespräch im August ging es um die Schließung seines ersten Restaurants auf Mallorca – dem „Miles“ in Cala Millor im Osten der Insel. Weil das Hotel, in welchem sich das Restaurant befindet, vollständig renoviert wird, muss das Lokal des ehemaligen „Goodbye Deutschland“-Teilnehmers weichen.

Traurig stimmt das Mark Wycislik nicht: „Als ich von den Umbauplänen erfahren habe, tat es mir nicht leid, weil wir ja nichts verloren haben. Alles Gute muss ein Ende haben“, sagte er im August gegenüber unserer Reporterin auf Mallorca.

Mark Wycislik nahm 2012 bei „Goodbye Deutschland" teil. Seither lebt er auf Mallorca wo er erfolgreich mehrere Gastronomiebetriebe betreibt.

Im April 2024 eröffnete er das „La Cabaña Restaurante“ in Son Severa. Das schicke Restaurant befindet sich in einem Beach-House ähnlichen Gebäude auf dem Gelände des „Hipotels Eurotel Punta Roja“, das zur selben Hotelkette gehört wie das Hotel, in dem das Miles im Jahr 2017 eröffnet worden war.

Neues Lokal bereits in den Startlöchern

Wer den Werdegang Wycisliks auch nur ein bisschen verfolgt hat weiß, dass er immer neue Ideen und Projekte im Blick hat. Und so kommt es, dass nur ein Jahr nach der Eröffnung von „La Cabaña Restaurante“ auch schon die nächste Eröffnung ansteht.

Bereits im August verriet er im Gespräch, dass ein neues Lokal direkt am Strand von Porto Christo geplant sei. Wie der Ruhrpottler Anfang Oktober, nur wenige Tage vor der finales Schließung des „Miles“ gegenüber der „Mallorca Zeitung“ sagte, soll dieses neue gastronomische Projekt zu Ostern nächsten Jahres eröffnen.

Dabei verriet er auch gleich etwas zu dem angedachten Konzept seines neuen Lokals. Das Lokal solle Restaurant, Bar und Café zugleich sein. „Es wird der beste Frühstücksladen im Nordosten werden.“

Zuvor steht am 6. Oktober der Abschied des „Miles“ in Cala Millor an. Wie der ehemalige „Goodbye Deutschland“-Teilnehmer bereits im August klarstellte, sollte es keine Abschiedsparty geben. Mark Wycislik freue sich aber über jeden Gast, der hier noch einmal vorbeischauen würde.