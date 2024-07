„Goodbye Deutschland“-Star Tamara Gülpen kämpft mit den Tränen – „Fühle mich unverstanden“

In der neuen Folge von „Goodbye Deutschland“ am 15. Juli stehen Tamara und Marco Gülpen vor einer gewaltigen Herausforderung. Nach einer viermonatigen Winterpause in Deutschland sind sie in ihre Wahlheimat Mallorca zurückgekehrt – doch die Ankunft ist alles andere als erfreulich.

Ihre Wohnung am Ballermann ist von Schimmel befallen. Doch eine viel größere Frage beschäftigt die Familie: Soll es zurück nach Deutschland gehen?

„Goodbye Deutschland“: Auswanderer kämpfen mit Entscheidung

Seit acht Jahren lebt das „Goodbye Deutschland“-Paar auf der spanischen Insel und führt dort erfolgreich das Hostal „Playa de Palma.“ Arbeiten und leben mitten am Ballermann – ein Traum für Tamara, die sich schon länger wünscht, in ein Haus zu ziehen. Doch Ehemann Marco hat andere Pläne.

Er ist überzeugt, dass die Standards in Deutschland denen auf Mallorca überlegen sind. Ihr Leben bestand bisher aus einem ständigen Pendelverkehr: Die Winter verbrachten sie in Deutschland, die Sommer auf Mallorca.

Nun steht die Familie jedoch vor einer endgültigen Entscheidung. Ihr gemeinsamer Sohn Giulio wird bald eingeschult. Die Schulpflicht zwingt die Eltern dazu, sich für eines der beiden Länder zu entscheiden. Noch ein Jahr bleibt ihnen, die Diskussionen sind bereits hitzig. Marco tendiert zu Deutschland, während Tamara sich ein Leben auf Mallorca besser vorstellen kann. Der Streit um den zukünftigen Lebensmittelpunkt sorgt für heftigen Zoff zwischen dem Paar.

„Goodbye Deutschland“: Streit eskaliert!

Die emotionalen Auseinandersetzungen der „Goodbye Deutschland“-Star erreichen ihren Höhepunkt, als Tamara und Marco beschließen, eine Pro- und Kontra-Liste für beide Länder zu erstellen. Marco argumentiert, dass Deutschland im Winter viel mehr zu bieten hat als Mallorca und besser auf unbeständiges Wetter vorbereitet ist. Tamara hingegen will mehr sein als nur Mutter und sieht sich einfach nicht in Deutschland.

Tränen fließen, und die Verzweiflung ist spürbar. Tamara wünscht sich mehr Verständnis von ihrem Partner, während Marco die Entscheidung pragmatisch angeht. „Ich habe mir unser Leben einfach nicht so vorgestellt“, äußert Tamara. „Da fühle ich mich manchmal so ein bisschen unverstanden und auch ein bisschen nicht ernst genommen“, führt die Auswanderin ihre Gedanken weiter aus.

Die Spannung zwischen Tamara und Marco ist greifbar, und die Frage bleibt: Werden sie es schaffen, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen? Die Zuschauer können gespannt sein, ob die Gülpens ihre Differenzen überwinden und eine Entscheidung treffen können, die für alle Familienmitglieder tragbar ist. Eines ist sicher: Die nächsten Folgen „Goodbye Deutschland“ versprechen Drama pur!