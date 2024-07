„Goodbye Deutschland“: Büchner-Ex Jenny gesteht – „Eine Katastrophe“

Jenny Delüx erfüllte sich ihren Traum vom Leben im Ausland – genauer gesagt auf Mallorca. An der Seite ihres Ex-Partners und inzwischen verstorbenen TV-Stars Jens Büchner ließ die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit ihre Heimat hinter sich und wanderte aus.

Auf der Balearen-Insel eröffnete die Mutter eines Sohnes ihre erste Boutique. Mit dem neuen Mann an ihrer Seite folgte im Oktober 2023 dann auch der Schritt in die Gastronomie: Das Paar betreibt ein Schnitzel-Restaurant. Mit unserer Redaktion sprach Jenny Delüx über die Anfänge.

„Goodbye Deutschland“-Star gewährt Einblicke

„Die Gastronomie war von meinem Mann die Idee, er hat das früher schon mal gemacht“, verriet die Mallorca-Auswanderin. Weil die Vorbesitzerin aus persönlichen Gründen zurück nach Deutschland musste, hat sich die Gelegenheit dazu auf der Insel angeboten. Das Personal rund um die Küche und Servicekräfte haben Jenny und ihr Ehemann übernommen: „Das läuft, aber wenn mal Not am Mann ist, springen wir auch gerne ein.“

So sieht es jedenfalls aktuell aus. Im Winter 2023 war hingegen noch alles anders: „Der erste Monat war eine Katastrophe. Einfach weil alles neu war, ein richtiges Kuddelmuddel.“ Doch Aufgeben kam für die Geschäftsleute nicht in Frage. „Einfach ist es nirgendswo. Gerade hier auf der Insel – wenn du diese Sommer- und Winterzeiten hast – da weiß man nie, was im nächsten Jahr kommt oder wie der Winter wird“, stellte Jenny Delüx klar.

„Goodbye Deutschland“-Bekanntheit: „Das ist eine Riesen-Nummer!“

Im direkten Vergleich zwischen ihrer Boutique und dem gemeinsamen Lokal „Happy Schnitzel“ steht für die TV-Bekanntheit allerdings fest: „Ich bleibe immer gerne bei meinen Klamotten!“ Und das auch aus einem bestimmten Grund: So müsse sie im Kleidungsgeschäft zwar auch nachsehen, dass alles vorrätig ist – aber „in einem Restaurant hast du viel mehr zu tun – du brauchst Lieferanten, frische Ware, musst immer schauen, dass alles vorrätig ist. Das ist eine Riesen-Nummer!“

Groß vorbereiten könne man sich vor der Selbstständigkeit in der Gastro laut Jenny Delüx nicht. „Es ist natürlich auch die Frage, mit was für einem Gepäck du auf die Insel kommst – also finanziell gesehen. Man hat immer eine Durststrecke, gerade wenn man etwas Neues macht. Du brauchst einfach Durchhaltevermögen“, riet die Mallorca-Auswanderin.

Jenny Delüx steht auch heute noch selbst im Laden

Das Argument, sie selbst habe den Durchbruch nur dank der TV-Kameras geschafft, lässt Jenny Delüx jedoch nicht gelten: „Ich hatte zwar Fernsehwerbung, aber wenn ich mich trotzdem nicht um neue Klamotten kümmere, dann würde es ja auch nicht laufen.“ So steht die Mode-Liebhaberin auch heute noch regelmäßig in all ihren Läden selbst hinter dem Tresen.