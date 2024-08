„Goodbye Deutschland“: Caro und Andreas Robens verlassen Mallorca – unter einer Bedingung

Die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens leben seit 14 Jahren auf der Sonneninsel Mallorca. Dort hat sich das Paar ein eigenes, kleines Imperium aufgebaut. Gemeinsam betreiben sie das „Iron Gym“ in Arenal, welches sie ständig weiterentwickeln.

Für neuen Input reisen Caro und Andreas Robens daher ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In Kalifornien wagen die „Goodbye Deutschland“-Stars ein neues Abenteuer. Könnte es vielleicht sogar für immer ihre neue Heimat werden?

„Goodbye Deutschland“-Star auf großer Reise

Am Montagabend (19. August) zeigt Vox eine Folge „Goodbye Deutschland“ mit Caro und Andreas, die gemeinsam in die USA reisen. „Von Mallorca nach Kalifornien. Die Robens zieht es nach Amerika. Im Mutterland der Burger und der Bodybuilder suchen Caro und Andreas nach neuen Ideen für ihre Geschäfte auf Mallorca“, heißt es in der offiziellen Programmankündigung.

Und auch auf Instagram gibt es vor TV-Ausstrahlung einen kleinen Zusammenschnitt der Folge. Dort sehen die Fans kurz und knapp, was das Bodybuilder-Paar in den USA so treiben. Doch eine Aussage von Andreas lässt dem ein oder anderen plötzlich den Atem stocken.

„Goodbye Deutschland“: Auswanderung für Caro und Andreas?

Wie unsere Redaktion selbst erfahren hat, sind die Robens nicht mehr von der Insel wegzudenken. Ihr Fitnessstudio hat bei den Insulanern mittlerweile Kultstatus erreicht. Und auch menschlich werden die beiden sehr geschätzt. Doch könnten sie nun Reißaus nehmen?

Eine Aussage von Andreas lässt aufhorchen: „Wenn ich ein Business in Amerika habe, dass doppelt so viel abspeist oder das Geld so habe, wie hier: Dann gehe ich sofort in die USA.“ Was Caro da wohl zu sagen wird?

Vox zeigt alle Folgen von „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ auch online in der Mediathek bei RTL+.