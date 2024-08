Bei „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens schwindet die Hoffnung dahin

Sie gehören zu den größten Stars der Erfolgsshow „Goodbye Deutschland“ auf Vox: Caro und Andreas Robens. Mit ihrer Teilnahme und dem Sieg bei dem Sommerhaus der Stars im Jahr 2020 wurden die beiden noch einmal berühmter in Deutschland. Doch ihr zu Hause befindet sich bereits seit über 20 Jahren auf Mallorca, wo sie das Iron Gym direkt an der Playa von S’Arenal am Ballermann führen.

Im Frühling zogen sie gemeinsam mit ihren Haustieren in ihr Traumhaus nicht weit vom Fitnessstudio entfernt. Doch Anfang August dann der große Schreck! Ihr Kater Emil war auf einmal nicht mehr aufzufinden. Über zwei Wochen später herrscht nun Gewissheit.

„Goodbye Deutschland“-Stars trauern um ihren Kater

„Es ist sooo schlimm. Seit vier Tagen ist unser Emil nicht mehr nach Hause gekommen“, berichteten die „Goodbye Deutschland“-Stars am Sonntag (4. August) auf ihrem Instagram-Kanal.

Caro Robens erklärte kurz darauf gegenüber dieser Redaktion, dass der Kater es in der Nacht zum 1. August aufgrund der extremen Wärme auf Mallorca nicht mehr im Haus ausgehalten und deshalb auf der Terrasse einen kühleren Schlaf gesucht habe. Seitdem war Emil verschwunden.

Caro und Andreas Robens vermissen ihren Kater Emil. Seit dem 1. August haben sie ihn leider nicht mehr gesehen. Foto: Caro Robens

Der Kater sei des Öfteren mal ein paar Stunden weggewesen. Doch der Hunger und Durst hätten ihn spätester wieder nach Hause getrieben. „Es ist noch nie vorgekommen, deshalb mache ich mir so große Sorgen.“ Auch die Suche in der Gegend und das Fragen nach dem Kater bei den Nachbarn brachte leider keinen Erfolg.

Robens untröstlich

Auf Nachfrage unserer Reporterinnen auf Mallorca nur wenige Tage nach dem öffentlichen Hilferuf auf Instagram gab es noch immer kein Happy End. „Wir hoffen noch. Katzen können bis zu einer Woche ohne Trinken auskommen. Aber bei diesen Temperaturen macht mir das noch mal mehr Sorge“, so die 45-jährige Fitnessstudio-Betreiberin.

Am 16. August haben wir erneut bei den „Goodbye Deutschland“-Stars nachgehakt, ob Kater Emil den Weg nach Hause zurückgefunden hat. „Leider ist er nicht mehr wieder gekommen“, sagt Caro Robens traurig. Angesichts der mittlerweile langen Dauer, die Emil bereits weg ist, besteht kaum noch Hoffnung, dass es in dieser Sache noch ein Happy End für die Robens gibt.

Bleibt nur zu hoffen, dass der Kater nicht wie befürchtet verdurstet oder anders gestorben ist und das es ihm gut geht!