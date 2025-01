„Golden Bachelor“: Favoritin offen – „Im Garten renn ich nackig rum“

Wenn das mal keine Überraschung ist! In der jüngsten Folge des „Golden Bachelor“ sorgt Kandidatin Sylvia (52) für Aufsehen. Die lebenslustige Unternehmerin verrät Rosenkavalier Franz ein pikantes Detail: In ihrem Garten flaniert sie am liebsten ohne alles!

Sylvia, die einiges hinter sich hat, lässt sich nicht unterkriegen. Nach einem Seitensprung ihres Mannes und dem Verlust ihres zweiten Partners an Krebs, bewahrt sie sich ihren Lebensmut. Im Vieraugengespräch mit Franz offenbart sie: „In meinem Garten renne ich fast nur nackig rum.“ Der Bachelor staunt nicht schlecht und lobt ihre „unverschämt braune“ Haut. Kein Wunder, wenn man die Sonnenstrahlen so direkt einfängt!

„Golden Bachelor“: Sylvia sorgt für Aufsehen

Seit 30 Jahren lebt Sylvia die Freikörperkultur und genießt das Leben in vollen Zügen. „Das Schöne im Leben zu sehen macht es einfach leichter“, erzählt sie im Gespräch mit „Bild“. Und in der Brandenburger Heimat gibt es keine neugierigen Nachbarn, die stören könnten. Für Sylvia ist das Leben jenseits der 50 alles andere als langweilig.

„Das Leben Ü50 muss nicht unlustig und öde sein. FKK war für uns im Osten ganz normal“, sagt sie. Sie liebt ihren Körper und genießt die Komplimente, die sie bekommt. Tanzen, Yoga, Schwimmen und Sauna halten sie fit und glücklich. Doch es sind nicht nur die sportlichen Aktivitäten, die Sylvia strahlen lassen. „Ich bemerke und genieße auch Blicke in meiner Lieblingssauna, wo ich es liebe, danach nackt zu schwimmen“, gesteht sie freimütig.

Die Brandenburgerin weiß, was sie will – und das ist ein offener, zärtlicher Partner. „Es ist mir wichtig, dass mein Partner auch offen ist für diese Dinge und gerne die Initiative ergreift. Ich möchte da nicht betteln müssen. Ein Funke sollte immer da sein!“, so die Brandenburgerin.

„Golden Bachelor“-Franz sorgt schon jetzt für Funkenflug. Er hat bereits einige Kandidatinnen geküsst, darunter Lise (60), Susanne (63) und Mercedes. Ob Sylvia bald mehr als nur nackte Tatsachen mit Franz teilt? Die Zuschauer sind gespannt, wie sich die Romanze weiterentwickelt.

Eine neue Folge gibt es immer dienstags auf RTL Plus.