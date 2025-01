Bachelor-Star ganz verändert: „Ich fühle mich so viel wohler“

2022 nahm Nele Wüstenberg an der 12. Staffel der RTL-Show „Der Bachelor“ teil. Damals erhoffte sich Bachelor Dominik Stuckmann unter den 22 Singledamen seine große Liebe zu finden. Beim ersten Kennenlernen mit Kandidatin Nele schlichen sich, trotz eines guten ersten Eindrucks, schnell Zweifel bei dem begehrten Junggesellen ein.

Der Grund: Nele Wüstenberg, wie die „Bachelor“-Kandidatin mit vollem Namen heißt, ist keine Unbekannte. Die Hamburgerin ist auf Social Media bereits ein echter Star. Immerhin folgen ihr auf Instagram damals schon über 100.000 Follower. Bis heute lässt die Influencerin rund 200.000 Menschen an ihrem Leben teilhaben. Nun teilt sie private Einblicke mit ihren Fans!

Ex-„Bachelor“-Kandidatin erfüllt Klischee

Der Instagram-Account der ehemaligen „Bachelor“-Kandidatin Nele Wüstenberg erfüllt direkt auf den ersten Blick das „Influencer-Klischee“ – ästhetisch, makellos und scheinbar perfekt. Top gestylt, an traumhaften Reisezielen und dabei immer ein Lächeln im Gesicht – so präsentieren sich viele Influencer in den sozialen Medien. Doch, dass das mehr Schein als Sein ist, wissen mittlerweile die Meisten.

Auch die „Bachelor“-Bekanntheit kann sich davon nicht freisprechen. Sie nimmt ihre Fans mit auf Reisen, präsentiert ihre Outfits und lässt sie an sportlichen Erfolgen teilhaben. Doch jetzt gewährt „nelipies“, wie sie auf Instagram heißt, privatere Einblicke in ihr Leben und ihre Gedankenwelt.

Ex-„Bachelor“-Kandidatin gewährt private Einblicke

Zuletzt postet die ehemalige RTL-„Bachelor“-Kandidatin eine Bilderreihe mit dem Titel „Meine Transformation“. Dazu schreibt sie: „Stolz auf mich! Es gab Zeiten, wo ich mich nicht so wohl in meiner Haut gefühlt habe. […] Ich hab einfach gemerkt wie wichtig es ist sich wohl zu fühlen und das ohne Verzicht und hungern und damit will ich nicht sagen, dass ich dick war, sondern, dass ich jetzt den Unterschied merke, wie gut es sich anfühlt, sich gesund zu ernähren, sich mehr zu bewegen und meinem Körper etwas Gutes zu tun.“

In den Kommentaren erhält sie durchweg Zuspruch von ihren Fans:

„Toll. Endlich mal eine realistische Transformation. In beiden Versionen siehst du top aus. Aber jetzt strahlst du einfach mehr von innen.“

„Du siehst unglaublich aus. Magst du uns von deinen Routinen erzählen?“

„Fand deinen Körper vorher auch schön, aber du sagst es. Es ist wichtig, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt und wenn du jetzt happy bist, dann hast du alles richtig gemacht!“

Auch andere ehemalige Bachelor-Kandidatinnen freuen sich in den Kommentaren für Nele Wüstenberg. Liz Kaeber schreibt: „Du sahst auch vorher toll aus, aber umso schöner, dass du dich nun so viel wohler fühlst“. „Du siehst einfach immer top aus“ kommentiert Wioleta Psiuk und Eva Thümling ergänzt: „Du siehst und sahst toll aus!“