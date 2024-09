GNTM-Star raubt mit Bikini-Fotos Fans den Atem: „Waffenscheinpflichtig“

Was für ein heißer Anblick auf dem Instagram-Account von Rebecca Mir! Die ehemalige GNTM-Kandidatin präsentiert sich dort von ihrer absoluten Schokoladen-Seite. Da stockt auch ihren Fans gewaltig der Atem.

Mein lieber Herr Gesangsverein, was ein Schuss! Als Model weiß Rebecca Mir einfach, wie sie sich perfekt in Szene setzt. 2011 belegte die schwarzhaarige Schönheit bei GNTM den zweiten Platz. Das ist mittlerweile sage und schreibe 13 Jahre her. Doch dass die heute 32-Jährige in Sachen posieren nichts verlernt hat, beweist sie eindrucksvoll auf Instagram.

GNTM-Star Rebecca Mir packt ihren Sixpack aus

Dort lud Rebecca Mir einen Bikini-Schnappschuss hoch. Inmitten einer malerischen Kulisse, eingerahmt von Meer und Felsen, streckt sie der Sonne ihren Body entgegen. Ein leichtes Sixpack lässt sich erkennen.

Auf dem ersten Bild posiert sie stehend, der Blick schweift in die Ferne. Auf Foto Nummer zwei heizt die Moderatorin ihren rund 1 Millionen Instagram-Followern im Liegen so richtig ein. „Beach Babe“, schreibt Rebecca Mir selbst zu den zwei Fotos dazu.

GNTM: Fans sind völlig aus den Socken von dem Anblick

Ihre Fans sind bei diesem Anblick völlig aus dem Häuschen: „Waffenscheinpflichtig“, heißt es von einer Person. „Traumhafte Aussichten“, findet ein weiterer Instagram-User und meint damit sicher nicht die Hintergrund-Kulisse. „Göttlich“ und „Sexy“, heißt es weiterhin. Zudem zieren zahlreiche Flammen- und Herzen Emoticons die Kommentarspalte.

Na, wenn diese Komplimente bei Rebecca Mir mal nicht heruntergehen wie (Sonnen)-Öl…

Rebecca Mir überraschte kürzlich mit Veränderung

Erst kürzliche überraschte die Frau von „Let’s Dance“-Star Massimo Sinato ihre Fans mit einer krassen Veränderung. Nicht jeder ihrer Follower konnte sich allerdings damit anfreunden. Um was es ging, liest du in diesem Artikel>>>