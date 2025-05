GNTM-Kultstar zieht die Reißleine: „Warum nicht schon viel eher?“

Gisele Oppermann (37) hat genug vom deutschen Alltag! Die ehemalige GNTM-Kandidatin zieht die Reißleine und startet in Brasilien neu durch. Dabei hat die hübsche Brünette, bekannt aus unzähligen Reality-TV-Formaten, bereits ihre Koffer gepackt und Deutschland heimlich verlassen.

Seit ihrem Debüt bei „Germany’s Next Topmodel“ 2008 war Gisele aus der TV-Landschaft nicht wegzudenken. Ob im „Dschungelcamp“ oder bei „Adam sucht Eva“ – sie war überall. Doch jetzt will sie mehr als nur TV-Ruhm.

GNTM-Star nimmt Abschied

Mit ihrer Tochter Leni im Schlepptau hat sie Braunschweig den Rücken gekehrt. Ihre Wohnung aufgelöst, Besitz verschenkt oder verkauft – ein radikaler Schnitt. Ihre neue Heimat? Der idyllische Küstenort Jericoacoara im Nordosten Brasiliens. Sanddünen, Strände und Meeresrauschen statt deutschem Alltagsgrau.

„Ich weiß gar nicht, warum ich nicht schon viel eher auf die Idee gekommen bin, auszuwandern. Es ist so herrlich, jeden Abend mit Meeresrauschen einzuschlafen“, fragt sie sich begeistert im Interview mit „Bild“. In Jericoacoara lebt auch ihre Mutter, die Gisele bei der Hausrenovierung hilft. Und beruflich? „Ich könnte mir gut vorstellen, hier ein kleines Restaurant zu eröffnen“, gesteht sie offen – ganz in der Tradition ihrer Eltern.

Doch Fans müssen auf den quirligen Reality-Star nicht verzichten! Gisele bleibt dem deutschen Fernsehen treu. Für neue Projekte will sie regelmäßig nach Deutschland fliegen. Der Neustart in Brasilien ist für sie kein Abschied, sondern eine Erweiterung ihres Lebens.