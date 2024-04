„GNTM“: Eklat am TV-Set – „Du ekelst mich an“

In der aktuellen Folge von „GNTM“ auf ProSieben am Donnerstagabend (4. April) standen die Emotionen im Mittelpunkt. Die Models erhielten eine besondere Herausforderung: die Chance, in Mike Singers neuem Musikvideo zu seinem Song „Million Dollar Baby“ mitzuwirken.

Große Emotionen bei „GNTM“

Gefragt waren Talent, Authentizität und Beweglichkeit, die die Kandidaten in verschiedenen Runden unter Beweis stellen mussten. Marvin, Kadidja, Grace, Xenia, Armin und Mare zeigten sich dabei von ihrer besten Seite. In einer weiteren Runde sollten sie ihr schauspielerisches Talent demonstrieren.

Besonders Armin und Mare wurden gefordert, als sie ein toxisches Paar darstellen sollten. Unter den wachsamen Augen von Mike Singer und seiner Teampartnerin lieferten sie eine intensive Performance ab. Mit Streitereien, Eifersuchtsszenen und lautem Geschrei sorgten sie für Spannung. Mare rief dabei sogar: „Du ekelst mich an!“, was auch Mike Singer nicht unberührt ließ: „Mein Herz tat kurz weh.“

Am Ende lobte der Sänger alle Models, betonte aber, dass nur zwei von ihnen die Chance bekämen, in seinem Musikvideo aufzutreten. Überraschenderweise fiel die Wahl nicht auf Mare und Armin, sondern auf Marvin und Xenia – eine Entscheidung, mit der die beiden Gewinner selbst nicht gerechnet hatten.

„Germanys Next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben und ist im Anschluss auf Joyn abrufbar.