GNTM: Wird Heidis Sendung nun zur Kuppel-Show?

Fans der beliebten Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ fiebern bereits seit Monaten auf den 15. Februar hin, an diesem Tag beginnt nämlich die neue Staffel des von Heidi Klum moderierten Model-Contests.

Doch in diesem Jahr stehen einige große Veränderungen an. Bei „GNTM“ durften sich in diesem Jahr erstmalig auch Männer bewerben, dementsprechend wird es auch zwei Gewinner geben. Jeweils ein Mann und eine Frau werden zu den heiß begehrten Nachwuchsmodels gekürt. Doch bereits im Voraus äußert Model-Mama Heidi Klum erste Vermutungen darüber, dass die Sendung dadurch zu einer Kuppel-Show werden könnte.

GNTM: Heidi Klum ahnt Böses

Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 11,8 Millionen Menschen folgen, teilt Heidi Klum bereits erste Teaser für die bevorstehende „GNTM“-Staffel. Das neuste Instagram-Reel zeigt einen Teil des Casting-Prozesses für die Erfolgsshow.

Vor Klum stehen verschiedene Kandidatinnen, das Topmodel fragt neckisch: „Was sagt ihr denn dazu, dass ich dieses Jahr auch männliche Models caste?“ Die Kandidatinnen, die in kurzen Videoausschnitten gezeigt werden, werden bei dieser Frage der Chef-Jurorin plötzlich ganz schüchtern.

Eine der „GNTM“-Kandidatinnen bestätigt sofort: „Richtig cool“ und eine weitere Teilnehmerin berichtet: „Wir warten schon so lange darauf.“

Auf die Frage darauf, ob die Nachwuchsmodels bereits männliche Models erblickt haben, die Eindruck bei ihnen hinterlassen haben, antworten die Kandidatinnen Einstimmung mit einem „Ja“ und eine Kandidatin bekräftigt sogar: „Ja, alle!“

Heidi scheint die Begeisterung der Teilnehmerinnen über ihre Casting-Entscheidung durchaus zu erfreuen. Das Video kommentiert die 50-Jährige mit den Worten: „Na vielleicht findet hier ja der ein oder die andere noch die große Liebe.“ Auch Klum scheint von der Idee eines neuen „GNTM“-Paares nicht ganz abgeneigt zu sein.

Ob es zwischen den Kandidaten letztendlich wirklich knistern wird, bleibt abzuwarten. Für gute Unterhaltung wird die neue „GNTM“-Staffel jedoch mit Sicherheit sorgen.