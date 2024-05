Ex-„GNTM“-Kandidatin spricht Klartext: DAS passiert beim Nackt-Shooting wirklich

Für viele Teilnehmer ist es das gefürchtetste Shooting der gesamten „Germany’s next Topmodel“-Staffel: das Nacktshooting. In Folge 15 der diesjährigen GNTM-Staffel war es wieder so weit. Heidi Klums Models mussten die Hüllen komplett fallen lassen und sich vor der Kamera bewegen, als sei es das Normalste der Welt.

Das Besondere diesmal: Da es erstmals in der Geschichte der Prosieben-Show auch männliche Models gibt, zogen auch sie neben den Frauen blank. Eine, die genau weiß, wie sich so ein Nacktshooting anfühlt, ist Ex-GNTM-Kandidatin Cassy Cassau. Die 24-Jährige nahm 2023 an der Sendung teil und packt nun über den Dreh eines solchen Shootings aus.

GNTM: Details zum Nacktshooting enthüllt

In der aktuellen Staffel mussten sich die Models mit Klebestreifen am Intimbereich begnügen und trugen oben herum einen transparenten Regelmantel, um gegen die Sprinkleranlage und Windmaschine gewappnet zu sein.

Bei Cassy sah das 2023 noch etwas anders aus. „Wir hatten Unterhosen an“, erzählt sie bei RTL. „Da gab es überhaupt keine Unsicherheiten oder Leute, die keine Lust drauf hatten.“ Ein paar Unsicherheiten gab es diesmal schon. So hatten zwei Mädels nicht nur ein wenig Bedenken, sich vor der Kamera auszuziehen, Kandidat Linus passierte obendrein kleines Malheur. Beim Hochspringen während des Shootings war ihm der Intim-Klebestreifen abhandengekommen. Doch professionell, wie es sein sollte, verdeckte Model-Mama Heidi Klum sofort ihre Augen.

Dass da Profis am Werk sind, bestätigt auch Ex-GNTM-Star Cassy Cassau: „Das ganze Team ist wie immer, es sind super viele Leute hinter der Kamera, aber es interessiert wirklich keinen, es ist ein professionelles Umfeld.“ An bestimmten Körperstellen, die frei sind, bekäme man auf jeden Fall ein Body-Make-up, verrät die Influencerin weiter.

Doch eine Sache wird am GNTM-Set wohl nicht gerne gesehen: „Wenn man die Teilnahme am Nacktshooting verweigert, denke ich, kommt man keine Runde weiter, weil man dann die Challenge nicht angenommen hat und man ja von Anfang an wusste, worauf man sich einlässt.“

Wie es bei den GNTM-Models weitergeht, kannst du am Donnerstagabend um 20.15 Uhr bei ProSieben sehen.