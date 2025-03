„GNTM“: Gastjuror Bill Kaulitz völlig aus dem Häuschen! Hat sich „ein bisschen verliebt“

In der Folge vom Mittwoch (19. März) war einiges los bei „GNTM“. Kein Wunder, schließlich schnappte sich Model-Mama Heidi Klum zwei ganz besondere Juroren an die Seite: Ehemann Tom Kaulitz und seinen Zwillingsbruder Bill Kaulitz.

Beim Entscheidungs-Walk der Männer war allerlei geboten. Nackte Haut, Wasser, knappe Outfits – kein Wunder, dass der ein oder andere da gar nicht weiß, wohin mit sich! Doch Bill Kaulitz scheint ganz genau zu wissen, auf wen er seine Augen richtet. Da hat er sich doch glatt „ein bisschen verliebt“.

„GNTM“: Bill Kaulitz kann seinen Blick nicht abwenden

Der Entscheidungs-Walk enttäuschte die Zuschauer sicher nicht: Ein Laufsteg, der knietief im Wasser eines Schwimmbades installiert wurde, die männlichen Kandidaten, deren Outfits lediglich aus Unterhosen und Socken bestand.

Doch bevor es überhaupt an den Entscheidungs-Walk ging, bekamen Tom und Bill Kaulitz ebenfalls ihren großen Auftritt: mit einem Schlauchboot schipperten die beiden über das Wasser in Richtung Juroren-Sitzplätze. Und dann ging es auch schon an den heißen Brei. Bei einem Kandidaten kommt Bill aus dem Schwärmen jedenfalls nicht mehr heraus.

+++ „GNTM“: Model macht Heidi Klum Angebot – „Kann ich keinem erzählen“ +++

„GNTM“-Kandidat überzeugt

Und zwar bei niemand geringerem als Samuel (23). Der Kölner scheint Bill Kaulitz mit seinem trainierten Körper und Tattoos ordentlich den Kopf verdreht zu haben. „In Samuel habe ich mich ein bisschen verliebt, das war hot!“, fasst es Bill zusammen. Der Zwilling scheint nicht der einzige zu sein, der Begeisterung für Samuel hegt.

Mehr News:

Auf TikTok folgen dem 23-Jährigen über 1 Million Menschen. Auf seine TikToks, in denen er hauptsächlich zu Techno-Tracks tanzt, bekam er insgesamt schon 38,9 Millionen Likes – auf der Plattform ist Samu also so gar nicht unbekannt. Auf Instagram folgen ihm 293.000 Menschen – einen echten Hingucker hat sich Bill da also ausgesucht. Samuel kam übrigens in die nächste Runde.