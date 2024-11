GNTM-Gewinnerin nimmt 45 Kilo zu – „Grenze erreicht“

2021 nahm Alex Mariah Peter an der 16. Staffel von GNTM teil – und wurde strahlende Siegerin. Seitdem hat sich für die heute 27-Jährige viel verändert – auch ihr Körper, wie sie jetzt offen in einem sehr persönlichen Instagram-Beitrag zugab.

Wer Model werden möchte, der muss dünn sein. Doch dieser Glaubenssatz ist längst Geschichte. Curvy-Models wie Angelina Kirsch und Ashley Graham begeistern auch abseits von 90-60-90. Und auch bei GNTM gibt es mittlerweile keine Begrenzung mehr, was das Gewicht, BMI oder die Maße betrifft.

Zu den Zeiten, als Alex Mariah Peter an der Model-Show von Heidi Klum teilnahm, sah das noch anders aus.

GNTM-Siegerin spricht Tacheles

Jetzt hat sich Alex Mariah Peter mit sehr ehrlichen Worten an ihre Instagram-Community gewandt. Es geht um ihre Zunahme. Das Model fühle sich momentan nicht mehr wohl in seinem Körper, wie es selbst sagt. Zahlreiche Bilder zeigen, wie sich der Körper der Brünetten im Laufe ihres Lebens gewandelt hat.

„Obwohl ich die meiste Zeit meines Lebens schlank war – so, wie die Gesellschaft es schließlich von einem erwartet – war ich nie wirklich zufrieden! Deswegen ist dies wahrscheinlich das grad auch das erste Mal, dass ich diese Bilder ungeschönt und ohne Retusche mit euch teile. Aktuell befinde ich mich in der längsten Phase meines Lebens, in der ich an meinem persönlichen Peak angekommen bin: 111 kg“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Jetzt soll Schluss sein

„Mein Körper zeigt mir langsam, dass die Grenze erreicht ist. Ich bin nach drei Stockwerken außer Atem, mein Gewebe reißt, und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Dehnungsstreifen – durch mein Übergewicht. Gerne würde ich sagen: ach +/- 45kg wen interessierts, aber guess what – das wäre gelogen!“, gibt Alex Mariah Peter offen zu.

Aktuell akzeptiere sie ihren Körper nicht bedingungslos, wie die GNTM-Gewinnerin betont. „Deswegen soll damit Schluss sein und vor allem möchte ich dieses ständige Gedanken-Karussell loswerden, in dem ich bloß niemandem auf den Schlips treten möchte, so wie ein Teil des Internets es gerne hätte. Denn das Leben ist halt try & error! Deswegen wird meine Abnehm Journey (die dieses Mal hoffentlich kein Versuch bleibt lol) befreiend sein, in zweierlei Hinsicht.“

Fans lieben Peter so, wie sie ist

Ihre Fans jedenfalls lieben Alex Mariah Peter so, wie sie ist: „Du bist wunderschön“, schreibt eine Person in die Kommentarspalte. „Du bist eine beeindruckende Frau“, heißt es weiterhin.