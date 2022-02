GNTM: Das machen die Juroren der letzten Staffeln heute – an SIE kann sich kaum noch jemand erinnern

Durch die ProSieben-Castingshow „Germany's next Topmodel“ (GNTM) wurden unzählige junge Frauen zu TV-Stars. Doch nicht nur die Kandidatinnen profitierten von dem Erfolgsformat mit einem Millionenpublikum.

In den vergangenen 16 Staffeln gab Heidi Klum zwölf Männern eine große Bühne, als sie ihnen einen Platz in der GNTM-Jury anbot. Doch was haben sie aus dieser Karrierechance gemacht?

Diese GNTM-Juroren gehen jetzt selbst auf die Suche nach neuen Topmodels

In der ersten Staffel bestand die GNTM-Jury aus Modelagent Peyman Amin, Star-Visagist Armin Morbach, Choreograf Bruce Darnell und Chefjurorin Heidi Klum.

Für Bruce Darnell öffnete der Juroren-Job unzählige Türen ins Showbusiness. Nach seinem Ausstieg 2007 landete der US-Amerikaner in einigen namhaften TV-Formaten wie „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“. Im Dezember 2021 bekam er mit „Surprise! Die Bruce Darnell Show“ seine erste eigene Fernsehsendung.

Was wurde aus den ehemaligen GNTM-Juroren? Foto: IMAGO/Future Image, picture alliance/dpa, IMAGO/Eibner

Stylist Armin Morbach ist unterdessen weiterhin als Friseur, Make-up-Artist und Fotograf tätig. Parallel dazu führt er eine eigene Mode-Agentur mit 60 Mitarbeitern, wie „Bild“ berichtete.

Als erfahrener Booker, der auch schon Heidi Klum, Gisele Bündchen und Naomi Campbell betreute, war Peyman Amin nach seinem GNTM-Ausstieg 2009 in weiteren Castingshows zu sehen – darunter „Million Dollar Shooting Star“ (2012) und „Curvy Supermodel“ (2017). Bis heute leitet er seine eigene Agentur „Pars Management“ in München.

----------------------------------------

Das sind die Ex-GNTM-Juroren:

Peyman Amin (2006 – 2009)

Armin Morbach (2006)

Bruce Darnell (2006 – 2007)

Boris Entrup (2007)

Rolf Scheider (2008 – 2009)

Kristian Schuller (2010)

Qualid „Q“ Ladraa (2010)

Thomas Rath (2011 – 2012)

Enrique Badulescu (2013)

Wolfgang Joop (2014 – 2015)

Michael Michalsky (2016 – 2018)

Thomas Hayo (2011 – 2018)

----------------------------------------

GNTM-Star Boris Entrup gilt bis heute als Make-up-Experte – „Rolfe“ schlug TV-Karriere ein

Auch Boris Entrup verdankt GNTM seinen großen Durchbruch. Seit seinem Auftritt in der zweiten Staffel gilt der Friseur als gefragter Styling-Experte. Inzwischen arbeitet er als Visagist für Marken wie „Maybelline“ und „Gucci“. Von 2009 bis 2017 war Boris als „Head of Make-up“ bei der „Berlin Fashion Week“ angestellt und veröffentlichte unterdessen sechs Ratgeberbücher zum Thema Make-up. Seit 2016 verkauft er zudem seine eigenen Beauty-Produkte.

Casting Director Rolf Schneider nahm 2008 und 2009 in der GNTM-Jury Platz. Anschließend war der Caster in diversen Realityshows wie „Die Alm“, „Der VIP-Bus – Promis auf Pauschalreise“ und im Dschungelcamp, wo er 2015 den vierten Platz belegte, zu sehen. Dann wurde es jedoch still um „Rolfe“, wie er von „TV Total“-Moderator Stefan Raab genannt wurde.

An diese GNTM-Jury kann sich keiner erinnern: Das machen Kristian Schuller und „Q“ jetzt

Im Jahr 2010 entschied sich Heidi Klum für den Starfotografen Kristian Schuller sowie PR- und Marketing-Agenten Qualid „Q“ Ladraa. An diese zwei Juroren erinnern sich vermutlich nur noch die wenigsten Zuschauer.

Die Juroren der fünften GNTM-Staffel: Kristian Schuller (l.) und Qualid „Q“ Ladraa (r.). Foto: picture alliance/dpa | Georg Wendt, IMAGO / PicturePerfect

Während Kristian Schuller, der 2020 noch seinen dritten Fotoband „Anton's Berlin“ veröffentlichte, als Gastjuror noch einmal in die Castingshow zurückkehrte, bekam man von Qualid nichts mehr zu hören. Bei Instagram inszeniert sich der frühere Berater von „Ed Hardy“-Designer Christian Audigier inzwischen selbst, doch mit rund 7.600 Followern ist er weit davon entfernt, als Influencer durchzustarten.

----------------------------------------

Mehr zu GNTM:

----------------------------------------

Creative Director, Designer und Fotograf: Diese GNTM-Juroren machen wie gewohnt weiter

Weiter ging es 2011 mit dem Duo Thomas Rath und Thomas Hayo. Letzterer blieb der Show bis 2018, als man sich gegen eine feste Jury-Besetzung und stattdessen für Gastjuroren entschied, erhalten. Während Hayo bis heute als freischaffender Kreativdirektor in der Werbebranche tätig ist, designt Rath noch immer fleißig eigene Modekollektionen. Seit Januar 2022 kann man seine Kleidung auch beim Teleshopping-Sender HSE erwerben. Unter dem Label „Thomas Rath“ betreibt er 170 Verkaufsstellen im In- und Ausland.

Unvergessen bleibt der „Aufgeregt? – Come on!“-Dialog zwischen Thomas Hayo (l.) und Thomas Rath (r.). Foto: IMAGO / Lumma Foto

2013 wurde Rath von Starfotograf Enrique Badulescu abgelöst, der seinen Traumberuf nach wie vor ausübt. Im September 2021 shootete er noch für eine Kampagne von „Giorgio Armani“.

Joop wurde nach GNTM zur „Stilikone“ ernannt – Michalsky landete bei RTL

Von 2014 bis 2015 saß Modedesigner Wolfgang Joop in der GNTM-Jury, was ihm viel Medienpräsenz einbrachte. Nach seinem Ausstieg wuchs das Interesse an seiner Marke „Joop!“. Seine Firma „Wunderkind“ musste er im Herbst 2017 jedoch einstampfen. Im Jahr darauf wurde Wolfgang Joop bei den „Vienna Awards“ mit einem Preis in der Kategorie „Stilikone“ ausgezeichnet.

Für Modeschöpfer Michael Michalsky stellte die Teilnahme an den drei GNTM-Staffeln zwischen 2016 und 2018 ebenfalls ein Karrieresprungbrett dar. Anlässlich der Oscar-Verleihung im Februar 2016 berichtete er für ProSieben live vom roten Teppich in Los Angeles. Und das Interesse an dem Designer aus Göttingen nahm nicht ab: Im Jahr 2021 holte ihn RTL in die neue Jury von „Das Supertalent“.