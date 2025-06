Giovanni Zarrella: Tourstart abgesagt – Veranstalter spricht Klartext!

Giovanni Zarrella, der Liebling der Schlagerwelt, sollte am 6. Juni seine Sommer-Tour starten. Doch die Fans in Greifswald müssen auf ihr Idol verzichten. Die Gründe waren bisher unbekannt – bis jetzt! Der Veranstalter nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Mit seinen TV-Shows und Hits begeistert Zarrella Millionen. Doch das geplante Konzert in Greifswald fällt ins Wasser. Grund: Zu wenig verkaufte Tickets. Eine bittere Pille für den Star und seine Anhänger.

Giovanni Zarrella: Veranstalter wird deutlich

Der Veranstalter Roxx Events erklärt in einem Facebook-Post: „Liebe Fans aus Greifswald und Umgebung, leider müssen wir Euch darüber informieren, dass das für den 6. und 7. Juni geplante Open Air am Forum am Museumshafen in Greifswald aus wirtschaftlichen Gründen ersatzlos abgesagt werden muss.“

Besonders hart: Greifswald wäre der Auftakt von Zarrellas Tour „Eine italienische Sommernacht“ gewesen. Jetzt startet sie eben später, am 10. Juni in Wolfhagen. Der Veranstalter gesteht ein: Die Kosten für beide Veranstaltungstage sind zu hoch. Zu wenig Tickets, zu wenig Geld – das macht die Durchführung „wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll möglich.“

Was bedeutet das für Giovanni? Ein holpriger Start in den Sommer, aber der Schlagerstar dürfte nach vorne blicken. Die Fans in Wolfhagen dürfen sich auf ein grandioses Konzert freuen.

