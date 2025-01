„Giovanni Zarrella Show“: Unerwartete Entscheidung – ZDF macht es offiziell

Schlagerfans aufgepasst! Die „Giovanni Zarrella Show“ feiert im Februar 2025 ihr Comeback – und es gibt gleich doppelt Grund zur Freude. Schlager-Star Giovanni Zarrella hat eine Entscheidung getroffen, die das Herz jedes Fans höherschlagen lässt. Denn wie das ZDF nun verrät, stehen nicht nur ein, sondern zwei Live-Events an!

Die Spannung steigt: Am 15. Februar wird die erste Show live aus der Messe Friedrichshafen übertragen. Doch für all jene, die an diesem Tag keine Karten ergattern können, gibt es eine zweite Chance: Am 19. Februar wird eine weitere Ausgabe aufgezeichnet. Der Ticketverkauf für beide Termine startet bereits am 14. Januar.

Giovanni Zarrella mit ZDF-Hammer – Fans müssen genau hinhören

Doch Zarrella steht vor einer Herausforderung: Am 15. Februar konkurriert er mit den Live-ESC-Ausscheidungen auf RTL. Dort übernimmt Stefan Raab die Verantwortung für den deutschen Beitrag zum Eurovision Song Contest, moderiert von der charmanten Barbara Schöneberger. Ein harter Konkurrenzkampf um die TV-Zuschauer ist vorprogrammiert!

Die letzte Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ im November war für den Moderator ein echter Kraftakt. Trotz starker Nierensteinschmerzen, die ihn während der Proben am 9. November zu einer Pause zwangen, zeigte sich Zarrella am 10. November professionell und meisterte die Live-Show mit Bravour. Mit dieser doppelten Show-Offensive will Zarrella seinen Fans noch mehr bieten.

Die Gästeliste der „Giovanni Zarrella Show“ liest sich wie ein Who’s who der Musikszene. Nationale und internationale Stars wie Roland Kaiser, Andrea Berg, Marianne Rosenberg, Peter Maffay, Nana Mouskouri, Gianna Nannini, Ronan Keating und Michael Bublé standen bereits auf seiner Bühne. Wer im Februar 2025 dabei sein wird, bleibt noch ein Geheimnis.