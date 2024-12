Giovanni Zarrella bestätigt TV-Hammer – macht ER ihm einen Strich durch die Rechnung?

Er gehört zu den beliebtesten Modertoren und Sängern des Landes: Giovanni Zarrella hat es geschafft. Mit seiner eigenen Schlagersendung, die nach ihm benannt ist, feiert der 46-Jährige regelmäßige Erfolge im ZDF.

Nun verrät der Schlagersänger mit italienischen Wurzeln, wann seine nächste „Giovanni Zarrella Show“ stattfinden wird. Doch der Blick ins TV-Programm dürfte dem Moderator Bauchschmerzen bereiten.

Giovanni Zarrella macht Termin offiziell

Von Maite Kelly über Andrea Berg bis hin zu Howard Carpendale: Alle waren sie bereits bei Giovanni Zarrella zu Gast. Die Sendung sorgt beim Publikum für Begeisterung, wie sich in den Einschaltquoten des ZDF deutlich zeigt. Es überrascht also nicht, dass man an dem Moderator festhalten möchte.

Nach der letzten Sendung am 9. November folgt nun der nächste Termin. Wie unser Partnerportal „Schlager.de“ berichtet, müssen sich die Fans allerdings noch etwas gedulden. Wie es scheint, findet die Aufzeichnung erst am 15. Februar 2025 statt. Ein recht ungünstiger Tag, wie ein Blick in den TV-Kalender verrät.

Giovanni Zarella im direkten Duell mit IHM

Die jüngste Ausgabe der „Giovanni Zarella Show“ (9. November) wurde parallel zum DSDS-Finale und der „TV total Wok WM“ ausgestrahlt – beides Quotengaranten und TV-Highlights. Doch nun wartet ein ganz anderer Konkurrent auf den Moderator.

Denn am 15. Februar nächsten Jahres ist die zweite Runde des großen ESC-Vorentscheids mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger geplant! Damit dürfte es an diesem Abend ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen RTL und dem ZDF geben.

Das ZDF zeigt „Die Giovanni Zarrella Show“ am 15. Februar 2025 ab 20.15 Uhr im Programm. Anschließend gibt es die Sendung auch in der Mediathek.