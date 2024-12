Giovanni Zarrella hat es getan – „Ich bin erleichtert“

Schlagerstar Giovanni Zarrella (46) hat die letzten Monate nicht nur mit Hits, sondern auch mit Nierensteinen jongliert. Doch jetzt heißt es: Vorhang auf für ein neues, schmerzfreies Kapitel!

Giovanni, der sonst mit seiner strahlenden Bühnenpräsenz überzeugt, musste sich in den vergangenen Monaten durch etliche Auftritte quälen – und das mit einer Riesenportion Schmerzmitteln im Gepäck. Ein echter Profi eben, der die Show immer weiter laufen ließ. Doch irgendwann war Schluss mit lustig: Eine heimliche Operation kurz vor Weihnachten sorgte für die lang ersehnte Erleichterung.

Giovanni Zarrella ist jetzt endlich schmerzfrei!

Die OP kam gerade noch rechtzeitig. Die Nierensteine hatten sich zu einer beachtlichen Größe entwickelt, die Giovanni nicht mehr ignorieren konnte. Sein Arzt Dr. Timur Kuru gegenüber „Bild“: „Deshalb musste eine OP erfolgen. Damit ist das Problem nun vollständig behoben.“ Giovanni selbst scheint nach dem Eingriff wunschlos glücklich. „Ich bin erleichtert, dass ich die OP nun hinter mir habe und alles gut ausgegangen ist. Jetzt freue ich mich auf die Weihnachtszeit mit meiner Familie,“ verkündete er erleichtert im Gespräch mit „Bild“.

Unterstützung bekommt er dabei von seiner bezaubernden Ehefrau Jana Ina (48), die ihm liebevoll zur Seite steht. Bereits am 25. Dezember wird Giovanni in der großen „Helene Fischer Show“ im ZDF wieder in voller Pracht zu sehen sein. Mit einem Line-up, das keine Wünsche offen lässt, darf er sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen – diesmal ohne störende Steine im Gepäck.

Hochkarätige Gäste wie Robbie Williams (50), Nino de Angelo (60), Hape Kerkeling (59), Marianne Rosenberg (69) und Comedian Michael Kessler (57) werden bei der „Helene Fischer Show“ auftreten. Besondere Spannung verspricht Helene Fischers besonderer Herzensgast: ihr Ex-Partner Florian Silbereisen (43).