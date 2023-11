Gil Ofarim: Prozess beginnt – Anwalt will Auftakt platzen lassen

Paukenschlag im Gerichtsprozess von Gil Ofarim!

Am Dienstag (7. November) beginnt der Prozess gegen den Musiker und ehemaligen „Let’s Dance“-Star Gil Ofarim. Der 41-jährige Münchener muss sich unter anderem wegen des Vorwurfes der falschen Verdächtigung und Verleumdung vor dem Landgericht Leipzig verantworten. Laut Anklage soll er im Oktober 2021 einen Hotel-Angestellten zu Unrecht des Antisemitismus beschuldigt haben. Doch schon zu Beginn der Verhandlungen kommt es in dem Saal zu einer Überraschung von Seiten der Anwälte des Musikers.

Gil Ofarim: Prozess unter höchster Sicherheitslage

Gil Ofarim erscheint am Dienstag vor dem Landgericht Leipzig, um dem ersten Verhandlungstag beizuwohnen. Es muss sich wegen Verleumdung, falsche Verdächtigung, falsche eidesstattlicher Versicherung und Prozessbetrug verantworten. Aufgrund der aktuellen Bedrohungslage für jüdische Menschen treffen die Verantwortlichen vor Ort erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.

++ Gil Ofarim: Jetzt spricht sein Anwalt – „Inakzeptabel in den heutigen Zeiten“ ++

Die Justizbeamten und Polizisten sind in höchster Alarmbereitschaft. Zum Start der Verhandlungen kommt es im Gerichtssaal allerdings zu einer überraschenden Wendung im Fall Gil Ofarim. Einer seiner Anwälte sorgt für Wirbel, wie die „Bild“ berichtet.

Gil Ofarim: Anwalt will Prozess platzen lassen

Einer der Anwälte von Gil Ofarim, Dr. Betz, rügte am Anfang der Verhandlung den Vorsitzenden Richter Dr. Andreas Stadler. Der Vorwurf: Er habe den Fall erst im Laufe des Gerichts-Geschäftsjahres aufgenommen. Das Präsidium habe das allerdings nicht akzeptiert. Diese Beschwerde werde nun zur Klärung an das Oberlandesgericht Dresden weitergeleitet werden, so berichtet die „Bild“.

Mehr News haben wir hier für dich zusammengestellt:

Bleibt abzuwarten, welche Wendungen der Prozess von Gil Ofarim in den nächsten Tagen noch nehmen wird. Spannend bleibt natürlich auch, wie das offizielle Urteil lauten wird.