„GNTM“-Model nach Einbruch unter Schock: „Überlastet“

Die frühere Germany’s Next Top Model-Teilnehmerin Anna Adamyan, ehemals Wilken, musste gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Levi in ihren eigenen vier Wänden am Mittwochabend grauenhafte Schreckminuten ertragen. So versuchten Einbrecher in ihr Haus einzudringen.

Ihr Ehemann, der Profifußballer Sargis Adamyan, war bei dem Vorfall nicht zu Hause. Er spielte mit dem 1. FC Köln im DFB-Pokal am Mittwochabend um 18 Uhr gegen Hertha BSC. Es ist denkbar, dass die Täter diese Tatsache wussten und genau diesen Zeitpunkt für ihre Tat auswählten. Glücklicherweise gelang den Einbrechern nicht der Durchbruch. Außerdem war die Polizei sehr früh an der Eisatzstelle vor Ort.

„GNTM“-Model Anna Adamyan durchlebte Schreckensminuten

Die junge Mutter teilte die Vorkommnisse derweil mit ihren Followern auf Instagram. So postete sie Überwachungskameraufnahmen der vermummten Einbrecher mit ihrem Werkzeug in den Händen. Die Tat sei nach ihren Worten einfach „ehrenlos.“

Außerdem gab sie am Donnerstag ein Update von ihrem momentanen emotionalen Zustand. Nach wie vor sei sie traumatisiert und die Tat mache ihr derweil sehr zu schaffen: Dabei sei ihr „Nervensystem so überlastet.“ Zudem stehe sie seit Mittwoch „nur unter Strom und Panik.“

Der Verarbeitungsprozess des prägenden Abends wird bei Anna und ihrem Mann Sargis Adamyan bestimmt eine Weile dauern und einiges an Kraft kosten.