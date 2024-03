Die Geissens: Fans sauer – „Da kommen die wahren Gesichter zum Vorschein“

Teure Reisen, exquisite Hotels und leckeres Essen – das ist es, was sich Millionäre wie die Geissens bei ihren Urlauben erhoffen. Blöd nur, wenn nicht alle Kriterien so erfüllt werden, wie es sich die vermögenden Herrschaften so wünschen. Dann kann die Stimmung auch ganz schnell mal kippen, so wie bei Roberts und Carmens Besuch in einem Steakhaus in Bangkok.

Dort wollten die Geissens nämlich lecker essen, und wer schon mal eine Folge der RTL-Zwei-Soap „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ gesehen hat, weiß, wie wichtig Robert seine Nahrungsaufnahme ist.

Die Geissens und ihr Steak-Reinfall

„Heute war leider nicht unser Tag. Das Essen war miserabel (…). Gott sei Dank noch nie so schlecht gegessen. Vom Salat bis zum Steak. Passiert leider auch den Geissens. Also aufgepasst, wo ihr essen geht“, warnt der Millionär bei Instagram, teilt dazu ein Video seiner Frau Carmen, die auch noch einmal über das Essen stöhnt.

„Das war das schlechteste Steak, das ich jemals gegessen habe. Und auch die Pommes waren ganz, ganz grausam“, meckert die 58-Jährige, nennt dabei auch den Namen des Restaurants. Bei den Fans kommt derlei öffentliche Kritik nur bedingt gut an.

„Warum habt ihr das Essen nicht zurückgehen lassen?“

„Warum habt ihr das Essen nicht zurückgehen lassen? Ist doch klar, wenn es nicht in Ordnung ist, gibt man dem Restaurant eine Chance zum Ausbessern. Oder sehe ich das falsch? Bin damit immer super gefahren – entweder ich musste nichts bezahlen oder habe ein neues Essen erhalten. Mir würde aber nicht in den Sinn kommen, das Steak runter zu würgen, um dann eine Story zu machen … das geht wirklich smarter“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren.

Oder: „Geil, wieder ein Geschäft schlechtmachen. Das ist genau euer Ding, was? Mit Namen und allem drum und dran. Da kommen immer mal kurz die wahren Gesichter der Geissens zum Vorschein.“

Und ein Dritter witzelt: „Ganz tolle Nummer. Da könnt ihr stolz auf euch sein, den Laden so anzuprangern. Eine Beschwerde beim Kellner und eine Google-Bewertung hätten es auch getan. Aber gut war das Essen bestimmt nicht. Carmen hat lauter Falten davon bekommen.“