„Gefragt – Gejagt“: Ratlosigkeit im ARD-Studio! „Können wir bitte eine andere Frage haben?“

Zum letzten Mal in dieser Woche eröffnet Moderator Alexander Bommes die Jagd in der ARD. Am Freitagabend (20. September) stellen sich vier Kandidaten wieder der Quizelite von „Gefragt – Gejagt“.

Zwischen dem Team und dem ganz großen Geld steht heute keine Geringere als Jägerin Annegret Schenkel. Doch schon im ersten Duell von „Gefragt – Gejagt“ kommt auch die Expertin an ihre Grenzen.

„Gefragt – Gejagt“: Frage sorgt für Verwirrung

Die Kandidaten Devyank Mehra, Janette Fokker, Mario Gippner und Lea Marie Krutzky starten hoch motiviert in den Freitagabend. Als Erste muss sich Teamkapitänin Lea Marie der Herausforderung stellen. Nachdem sie solide 2.000 Euro in der Schnellraterunde sichern konnte, geht es ins direkte Duell gegen Annegret Schenkel.

Und es läuft gut für die Erzieherin aus Franken. Doch bei der Matchball-Frage kommen sowohl die Kandidatin als auch die Jägerin ordentlich ins Schwanken. Alexander Bommes möchte wissen: „Was dient nicht zum Bestreichen von Brot mit Butter, wird aber mit einem Lackpinsel bestrichen?

A) Beißschiene

B) Futterbrett

C) Essteller.“

„Gefragt – Gejagt“: Jägerin mit eindeutiger Forderung

Als Zuschauer schaut man in ratlose Gesichter. „Was? Ich verstehe die Frage nicht. Können wir bitte eine neue Frage bekommen“, sagt die Quiz-Expertin plötzlich. Doch die Regie kommt dieser Bitte nicht nach. „Hilft ja nichts“, sagt Annegret Schenkel und loggt eine Antwort ein. Auch Lea Marie muss raten.

Letztendlich liegt die Frau aus Franken mit Antwort B richtig und kann ins Finale einziehen. Beim nächsten Kandidaten kommt Annegret Schenkel dann mit der Erklärung um die Ecke, was genau ein Futterbrett denn ist. Na, dann wäre das ja auch geklärt.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ immer montags bis freitags ab 18 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek.