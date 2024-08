„Gefragt – Gejagt“: Vagina-Frage bringt nicht nur Alex Bommes aus dem Konzept

Diese Frage hatte es wohl in sich. Man kennt das: Wenn man Quizshows gemütlich Zu Hause auf dem Sofa schaut, sind die Fragen alle ganz einfach. Wer allerdings schon einmal den Druck einer TV-Sendung zu spüren bekam, der weiß: Im Studio wird selbst die einfachste Frage, die man von daheim aus ohne Probleme hätte beantworten können, zur schier unlösbaren Aufgabe. Ein Problem, das auch „Gefragt – Gejagt“-Kandidat Georg am Montagabend (12. August 2024) hatte.

Der Betreiber einer kleinen Studentenkneipe mit angeschlossenem Hostel in Leipzig ging als Erstes in den Wettkampf mit den Jägern und stellte sich auch zu Beginn gar nicht so doof an. Die letzte Frage der „Gefragt – Gejagt“-Schnellraterunde jedoch hatte es in sich.

Vagina-Frage bringt „Gefragt – Gejagt“-Kandidat durcheinander

Da wollte ARD-Moderator Alexander Bommes nämlich wissen, knapp unterhalb welches Körperteils man den Venushügel finde. „Der Vagina“, glaubte Georg zu wissen. Naja, nicht ganz. Doch nicht nur den Kandidaten schien die Frage aus dem Konzept gebracht zu haben.

++ „Gefragt – Gejagt“: Alexander Bommes verschlägt es die Sprache – Kandidatin kennt den Jäger privat ++

„Unter der Wange?“, fragte Bommes. „Oh Gott“, flüsterte Georg, drehte sich dezent verschämt um. Da schien auch Alexander Bommes verstanden zu haben, was sein Kandidat gesagt hatte. „Ach so Va… ich habe Wange verstanden.“

Wobei das ähnlich falsch gewesen wäre wie Vagina. Die richtige Antwort wäre übrigens Bauch gewesen. Doch das sollte den Barbesitzer nicht weiter beeinflussen. Mit einem Sieg gegen Dr. Manuel Hobiger schaffte es der Leipziger ins Finale. Dort jedoch schlug der Jäger zurück. 21 Sekunden vor Schluss hatte er den Vorsprung der „Gefragt – Gejagt“-Kandidaten aufgeholt und sich damit den Sieg gesichert. Zu dem Zeitpunkt jedoch dürfte der Vagina-Fauxpas schon längst vergessen gewesen sein.

Die ARD zeigt die Quizshow „Gefragt – Gejagt“ stets montags bis freitags um 18 Uhr.