„Gefragt – Gejagt“-Kandidatin läuft weg – Alexander Bommes reagiert sofort

Seit über einem Jahrzehnt lockt die ARD-Sendung „Gefragt – Gejagt“ Quiz-Köpfe vor die Bildschirme und weiß genau, wie man die Zuschauer fesselt: Mit packenden Fragen, spannenden Kandidaten und nicht zuletzt den gefürchteten Jägern selbst. Durch den Montagabend (30. September) führt wie gewohnt Moderator Alexander Bommes. Dabei unterstützt er nicht nur die Kandidaten, sondern fühlt dem ein oder anderen auch mal auf den Zahn.

Um das große Preisgeld spielen in der jüngsten Ausgabe Mattis Johannsen, Talena Stark, Mario Posch und Gudrun Seidel. Doch schon gleich am Anfang muss Bommes bei einer Teilnehmerin eingreifen.

In die Schnellraterunde startet Kandidatin Gudrun, die aus Brandenburg angereist ist. Als Quiz-Liebhaberin ist es kein Wunder, dass sie die ersten Fragen mit links meistert und sich eine satte Summe von 2.500 Euro sichern kann. Überrascht über ihre eigene Leistung, liegen die Nerven direkt blank! Dies sorgt wohl auch dafür, dass Gudrun sofort wieder Reißaus nehmen will und im Studio in die falsche Richtung läuft!

Alexander Bommes greift jedoch direkt ein. „Wo willst du denn hin?“, hält er die Teilnehmerin von ihrem Vorhaben ab und bittet sie, noch an Ort und Stelle zu bleiben, um die Jäger vorzustellen. Gudruns Wunschgegner wären Sebastian Klussmann oder Manuel Hobinger – doch kann sie sich gegen einen ihrer Favoriten beweisen?

Die Brandenburgerin muss mit Jägerin Annegret Schenkel vorliebnehmen und startet mit der Quiz-Göttin ins Duell. Doch bereits nach den ersten beiden falsch beantworteten Fragen gerät Gudrun ins Wanken. Auch mit ihrer dritten Antwort kann die Kandidatin nicht punkten und muss nur nach wenigen Minuten das „Gefragt- Gejagt“-Studio endgültig verlassen.

Ob sich Gudruns Mitstreiter bei „Gefragt – Gejagt“ gegen die Jäger durchsetzen konnten, erfahren Zuschauer in der ARD-Mediathek, wo die Folgen jederzeit abrufbar sind. Neue Episoden der Quizshow werden Montag bis Freitag ab 18 Uhr ausgestrahlt.