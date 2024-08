„Gefragt – Gejagt“: Schockmoment im ARD-Studio! „Leicht ohnmächtiger Anfall“

Endlich wird in der ARD wieder gequizzt! Am Freitag (9. August) gibt es eine brandneue Folge von „Gefragt – Gejagt“. Dort messen sich vier Kandidaten wieder mit den Jägern, um eine größtmögliche Geldsumme mit nach Hause nehmen zu können. An diesem Abend müssen sie an Sebastian Klussmann alias „Der Besserwisser“ vorbei.

Zum Ende der Woche stehen Torben Henke, Kathrin Dennstädt, Mustafa Özakbiyik und N. Ceren Erol im Studio von „Gefragt – Gejagt“. Doch sie kommen im Laufe der Sendung einfach nicht gegen den Quiz-Profi an. Ein Moment sorgt kurz vor dem Finale dann für Entsetzen bei einer Kandidatin.

Sebastian Klussmann ist mal wieder in Topform. Die ersten beiden Kandidaten schmeißt der Jäger nach spannenden Quizfragen gnadenlos raus. Nun liegt es an Kathrin Dennstädt als Erste ins Finale zu ziehen. In ihrer Schnellraterunde mit Alexander Bommes kann sie sich 3.000 Euro sichern. Was wird „Der Besserwissen“ bieten?

+++ „Gefragt – Gejagt“: Irre Premiere in der ARD! Bommes fällt aus allen Wolken +++

Der Jäger zeigt sich gnädig und bietet der Erfurterin 2.000 Euro auf der Sicherheitsstufe an. Diese nimmt sie dann auch dankend an. Nach ein paar Patzern kann sie sich dann den ersten Platz im Finale sichern. Nun liegt es an Torben Henke ebenfalls gegen Sebastian Klussmann zu bestehen.

„Gefragt – Gejagt“: Schock für Kandidatin

Der letzte Kandidat an diesem Abend kann sich in der Schnellraterunde stolze 4.500 Euro erspielen. Das beeindruckt nicht nur Alexander Bommes, sondern auch den Jäger. „Sie drücken etwas zockerhaftes aus“, sagt Klussmann zu Torben Henke. So kommt es, dass er ihm unglaubliche 30.000 Euro in der Risikovariante anbietet.

Der junge Mann fackelt nicht lange und nimmt die 30.000 Euro. Während die bereits ausgeschiedenen Kandidaten klatschen und feiern, vergräbt Finalistin Kathrin Dennstädt das Gesicht in den Händen. „Katrin hat einen leicht ohnmächtigen Anfall dahinten“, scherzt Bommes. Doch der Kandidat schafft es tatsächlich die fünfstellige Summe zu sichern! Doch im Finale scheitern sie leider gegen Sebastian Klussmann. Schade aber auch.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ immer montags bis freitags ab 18 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek.