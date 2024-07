„Gefragt – Gejagt“: „Tatort“-Star nimmt Abschied von Klaus Otto Nagorsnik

„Gefragt – Gejagt“ hat sich in den vergangenen Jahren zu einer echten Kult-Sendung unter den Quizshows gemausert. Kürzlich musste das Format allerdings Abschied von einem beliebten Jäger nehmen.

Klaus Otto Nagorsnik verstarb plötzlich im Alter von 68 Jahren. Zu Ehren des Wissensgenies zeigt die ARD jetzt eine besondere Ausgabe. Dabei dürfen sich Fans auf eine echte Star-Besetzung freuen!

„Gefragt – Gejagt“: Bittere Nachricht machte die Runde

Seit der Erstausstrahlung im Jahr 2015 überzeugt „Gefragt – Gejagt“ mit einer geballten Ladung an spannenden Themen, kniffligen Fragen und den Quizgöttern Deutschlands, den Jägern. Unter der Regie von Moderator Alexander Bommes sorgt die ARD-Sendung bei vielen Zuschauern für beste Unterhaltung im Vorabendprogramm. Fans des Formats mussten allerdings vor wenigen Wochen schmerzlich Abschied von Jäger Klaus Otto Nagorsnik nehmen.

Der plötzlich verstorbene „Bibliothekar“ ist von Anfang an als Jäger dabei gewesen, konnte stets mit witzigen Geschichten und natürlich seinem unermüdlichen Wissensdurst in der Quizshow überzeugen. Aufgrund von vorab gedrehten Folgen konnte man Nagorsnik noch bis zuletzt in der ARD sehen – vor kurzem flimmerte dann die letzten Ausgaben mit ihm über die Bildschirme. Doch der Jäger soll kommenden Samstag (20. Juli) noch einmal so richtig gefeiert werden!

„Gefragt – Gejagt“: Es gibt Anlass zur Freude!

In einer besonderen Ausgabe der Quizshow „Gefragt – Gejagt“ soll am 20. Juli der verstorbene Jäger Klaus Otto Nagorsnik verabschiedet werden. Dafür kommen verschiedene prominente Kollegen aus der Medienlandschaft zusammen, um gemeinsam den Jäger zu ehren.

Mit dabei sind unter anderem „Tatort“-Star Wotan Wilke Möhring, Schauspielkollegin Jasna Fritzi Bauer, Moderator Steffen Hallaschka und Musikerin Ella Endlich. Darüber hinaus sind natürlich auch die Jäger Sebastian Klussmann, Manuel Hobiger, Adriane Rickel, Annegret Schenkel und Sebastian Jacoby dabei.

Die ARD kündigte die Spezial-Ausgabe bereits freudig an: „Jeder von ihnen aber wird an diesem Abend in Gedenken an ihren Mitstreiter antreten. Das gesamte Team von ‚Gefragt – Gejagt‚ verabschiedet sich in dieser Sendung von einem geschätzten Kollegen.“