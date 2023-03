„Gefragt – Gejagt“ (ARD): Kandidatin ergreift die Flucht – Alex Bommes perplex

Was war denn da los? Dass es die Kandidatinnen und Kandidaten der ARD-Show „Gefragt – Gejagt“ eilig haben, möglichst viel Geld mit nach Hause zu nehmen, ist keine Überraschung. Alles andere wäre in einer Quizshow auch irgendwie Quatsch.

„Gefragt – Gejagt“-Kandidatin Bettina Hoffmann hatte es in der Ausgabe der ARD-Quizshow, die der WDR am Dienstagmorgen (14. März) ausstrahlte, aber besonders eilig. Doch beginnen wir erst einmal mit der Vorstellung der Kandidatin.

Wirbel bei „Gefragt – Gejagt“

40 Jahre lang sei sie Lehrerin gewesen, berichtet Bettina. „Etwas muss doch hängen geblieben sein“, so die Kampfansage an den Jäger. Und Bettina hatte es scheinbar besonders eilig. Sie konnte es gar nicht abwarten, dass Moderator Alexander Bommes sie zum Duell ruft und ergriff einfach mal die Flucht nach vorne.

„Marie mit Bettina und Andre und Lukas, das sind unsere Teams des heutigen …“, wollte Bommes gerade die Spielrunde einläuten, als Bettina schon – wie von der Tarantel gestochen – aufsprang und gen Spielfeld stürmte. Da staunte auch der Moderator nicht schlecht.

„Ja komm ruhig, mein Herz“, schwankte der 47-jährige Kieler zwischen überrascht und perplex, als die Lehrerin auf ihn zustürmte. „Ich dachte, ich fange schon mal an“, überspielte Bettina ihren kleinen Patzer souverän. Und Bommes? Der konnte immer noch nicht ganz glauben, was sich da gerade abspielte.

„Gefragt – Gejagt“-Moderator Alexander Bommes perplex

Er ratterte noch schnell seinen Einleitungstext runter und ging dann ganz auf seine erste Kandidatin ein. „Hier ist sie ja schon, herzlich willkommen, Bettina“, grüßte Bommes und lachte herzhaft.

„Du bist ja von der schnellen Truppe“, witzelte er weiter. „Ja, ich bin immer von der schnellen Truppe und ein bisschen forsch“, gestand die Kandidatin. Das habe er wohl gemerkt, entgegnete Bommes. „Das ist völlig in Ordnung. Ich muss sagen, du bist wahrscheinlich in jedem Jahresrückblick. In sieben Jahren ist noch nie jemand einfach mal losgelaufen“, scherzt er weiter. Und Bettina? Die blieb cool: „Ja, einer muss ja damit anfangen.“ Er fand es schön, so Bommes: „Ich sah nur aus dem Augenwinkel, was ist denn da passiert? Ich dachte, ist jemand umgekippt und plötzlich standest du da.“

Doch konnte Bettina auch bei den Fragerunden überzeugen? Durchaus. Am Ende konnte sie mit ihren Mitspielern Marie und Andre stattliche 8.500 Euro einstreichen.