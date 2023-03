Tatort: Mini-Auftritt in der ARD! Zuschauer schalten nur wegen IHR ein

Hast du sie erkannt? Viele ARD-Zuschauer erinnern sich sicherlich noch bestens an den vergangenen Sonntag. Um 20.15 Uhr strahlte das Erste Deutsche Fernsehen endlich mal wieder einen „Tatort“ aus Münster aus.

Bei den Fans sind die Fälle aus der nordrhein-westfälischen Universitätsstadt traditionell besonders beliebt. Schließlich ist der Münster-„Tatort“ nicht bloß ein Krimi, sondern besticht auch immer wieder mit witzigen Einlagen und kreativen Ideen. Das war auch im „Tatort – MagicMom“ nicht anders.

„Tatort“ bekommt prominente Unterstützung

Darin untersuchten Boerne (gespielt von Jan Josef Liefers) und Thiel (gespielt von Axel Prahl) den Tod einer sogenannten „Momfluencerin“. Die alternden Ermittler wagten sich also in die Welt der Influencer. Besonders für Thiel ein unbekanntes Terrain. Gut nur, dass die beiden Unterstützung von einer jungen Frau bekamen, die sich in dieser Welt bestens auskennt.

So spielte Yvonne Pferrer eine kleine Gastrolle als Pathologie-Studentin. Die 28-Jährige sammelte bereits Schauspielerfahrung in der RTL-ZWEI-Soap „Köln 50667“, ist den meisten Fans bei Instagram aber als Reise-Influencerin bekannt. Mit ihrem Freund Jeremy bereist die „Tatort“-Nebendarstellerin die schönsten Flecken der Erde, teilt dazu immer wieder Videos, Fotos oder kurze Texte.

Kurz war leider auch ihr Auftritt im „Tatort“. So veröffentlichte sie als „Emmalotta Suhr“ den Tod von Momfluencerin Evita Vogt (gespielt von Laura Louisa Garde), gefährdete so die Ermittlungen und wurde von Boerne hochkant aus der Pathologie geworfen. Die Fans jedoch freuten sich trotzdem über den Auftritt der sympathischen Globetrotterin.

„Habe schon lange keinen Tatort mehr geschaut. Wegen dir habe ich mal wieder eingeschaltet. Mag das Ermittlerteam sehr gerne. Mehr Sendezeit mit dir wäre schön gewesen. Trotzdem schön, dich wieder im TV zu sehen“, schreibt beispielsweise eine Followerin der 28-Jährigen.

Eine weitere ergänzt: „Schade, dass es so wenig Sendezeit war. Hätte dich gerne mehr gesehen.“ Und eine Dritte lobt: „Ich liebe den Tatort aus Münster und fand ihn sehr unterhaltsam und mal anders. Schade, dass du nur eine kleine Rolle hattest. Fand es aber echt cool!“ Und Yvonne Pferrer? Die schien auch ganz beseelt ob ihres Auftrittes. „Ich hatte zwar nur eine kleine Rolle, aber es war schön dabei zu sein“, schrieb die Influencerin auf Instagram.

Am Sonntag (12. März) kommt übrigens schon der nächste „Tatort“. Dieses Mal ermitteln die Kollegen aus München. Und auch hier spielt ein prominenter Gast mit.