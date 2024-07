„Gefragt – Gejagt“ stimmt mit rührendem Video traurig – „Immer ein Teil unserer Familie“

Er gehörte zum ARD-Abendprogramm wie das Amen in der Kirche: Klaus Otto Nagorsnik, der seit vielen Jahren die Rolle des „Bibliothekars“ in der Quizsendung „Gefragt – Gejagt“ einnahm. Die Nachricht über seinen plötzlichen Tod überraschte viele seiner Fans und Kollegen. Am Montag (29. Juli) wäre Klaus Otto 69 Jahre alt geworden.

An diesem besonderen Tag rührt nun das Team der beliebten Rate-Sendung mit einem bewegenden Tribut…

„Gefragt – Gejagt“ gedenkt an Klaus Otto Nagorsnik

In einem Instagram-Post erinnerte das Team daran, dass Nagorsnik „immer ein Teil unserer Familie“ bleiben wird. Der Social Media Manager der Show teilte: „Jedes Jahr plane ich die Geburtstage der Jäger-Truppe ein. Heute wurde ich wieder an den Geburtstag von Klaus Otto erinnert. Er ist immer ein Teil unserer Familie und daher teilen wir heute ein besonderes Video mit euch.“

Das Video zeigt Klaus Otto Nagorsnik zusammen mit seinem Kollegen Sebastian Klussmann in einer humorvollen Szene, in der sie scherzhaft über den Führerschein sprechen. Nagorsniks warmherzige und humorvolle Art, die auch hinter den Kulissen der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ geschätzt wurde, wird in diesem Moment besonders deutlich.

Die Reaktionen auf das Video sind überwältigend. Fans drücken ihre Trauer und ihr Bedauern über den Verlust des beliebten Jägers aus. „Der Tod von Klaus Otto Nagorsnik macht mich immer noch sehr traurig. Ich sehe ihn noch immer auf dem Stuhl sitzen und mit Alexander Bommes und den Kandidaten raten. Er war so super sympathisch und hatte viel Humor“, kommentiert ein Fan auf Instagram.

Sogar „Quizgott“ Sebastian Jacoby äußert sich in den sozialen Medien: „Alles Gute zum Geburtstag, Großer! Wo immer Du jetzt bist: lass es Dir gutgehen und genieße heute Abend deinen Ardbeg! Missing you!“