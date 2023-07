„Gefragt – Gejagt“: Alexander Bommes packt über ARD-Show aus – „Sprung ins kalte Wasser“

Mittlerweile ist er nicht mehr aus der ARD-Quizshow wegzudenken: Alexander Bommes ist das Aushängeschild von „Gefragt – Gejagt“. Mit seinen Witzen und den Sticheleien mit dem ein oder anderen Jäger hat er sich über die Jahre beliebt bei den Zuschauern gemacht.

Seit Tag 1 steht Alexander Bommes für die Unterhaltungs-Sendung „Gefragt – Gejagt“ vor der Kamera. Mittlerweile ist die Vorabendsendung ein voller Erfolg und erzielt regelmäßig gute Quoten. Damit hätte vor allem einer zu Beginn niemals gerechnet.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes überrascht von Erfolg

Das Konzept der Quiz-Show kommt ursprünglich aus England. Dort ging die Sendung unter dem Namen „The Chase“ (zu deutsch: Die Jagd) 2009 an den Start. In Deutschland starteten Bommes und sein Team 2012 erstmal im NDR, bevor es drei Jahre später in die ARD ging. Heute gilt die Sendung als absoluter Dauerbrenner.

In einem Interview mit „Bunte.de“ gibt der ARD-Star nun offen und ehrlich zu: Er hätte niemals gedacht, dass seine Sendung so beliebt sein wird. „Ich dachte, es sei schlicht zu schnell. Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Auch 2015 noch einmal, als wir ins Erste gegangen sind – mitten rein in den schwierigen ARD-Vorabend. Ich bekam damals einen Anruf: ‚Trauen Sie sich die Todeszone zu?‘ – Tja, versemmelt haben wir es wohl nicht“, so der 47-Jährige.

Alexander Bommes spricht über Lieblings-Jäger

Stolze elf Jahre gibt es „Gefragt – Gejagt“ nun schon. Alexander Bommes hat schon Hunderte Kandidaten ein und aus gehen sehen. Doch gibt es einen bestimmten Moment, der sich in sein Gedächtnis eingraviert hat? Die Antwort ist deutlich: „Es gibt nicht den einen. Jeder einzelne Sieg der Kandidatinnen und Kandidaten ist nach wie vor schön, weil es einfach so besonders ist, das gegen die Jägerinnen oder Jäger zu schaffen. Das ist ein Wert, den die Spieler zum größten Teil noch höher einstufen als das gewonnene Geld.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Und auch mit den Jägern und Jägerinnen hat er nach all den Jahren ein gutes Verhältnis. Einen Liebling hat Alexander Bommes jedoch nicht, wie er erzählt: „Ja: alle sieben! Ich habe so viel Liebe in mir, die kann sich nicht nur auf eine Person konzentrieren.“

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags im TV und online in der Mediathek.