„Gefragt – Gejagt“: DIESER Fehler fiel erst nach Ausstrahlung auf

Ein kleiner Fehler kann jedem mal passieren. Meistens sind sie nicht schlimm, haben keine großartigen Konsequenzen oder werden gar nicht erst bemerkt. Kleine Fehler in TV-Sendungen jedoch werden rasch bemerkt, und so ist es auch nicht verwunderlich, dass ein Patzer in der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ sofort entdeckt wurde und schlussendlich auch für den ein oder anderen Lacher gesorgt haben dürfte.

Doch was war denn überhaupt passiert? „Gefragt – Gejagt“ neigte sich schon dem Ende zu, als sich Ulrike dem Rennen gegen den Jäger stellte. Die Dame aus Bregenz in Österreich lebt seit sieben Jahren im Kempten und wollte mit ihren Antworten die 19.000 Euro, die ihre Kollegen bis dato erspielt hatten, noch erhöhen.

„Gefragt – Gejagt“-Zuschauer staunen nicht schlecht

Jägerin Adriane Rickel hatte jedoch logischerweise etwas dagegen und machte die Sache auch ordentlich spannend. Ein Schreibfehler sollte die Spannung jedoch zumindest bei den ARD-Zuschauern ein wenig auflösen.

++ „Gefragt – Gejagt“: Verwirrung im Studio – Bommes bekommt Zettel gezeigt ++

Als nämlich Moderator Alexander Bommes die Frage „In der Elektrotechnik sind Stehlampe und Tischlampe gar keine Lampen, sondern …?“ vorlas, erschienen auf den TV-Monitoren die Antworten „Schweinwerfer“, „Leuchten“ und „Funzeln“.

„Schweinwerfer“ bei „Gefragt – Gejagt“

Moment einmal … „Schweinwerfer“? Den ungewollt komischen Schreibfehler sahen auch einige Zuschauer und teilten ihre Entdeckung direkt bei Twitter. „Hab ich was an den Augen oder stand da wirklich ‚Schweinwerfer‘?“, fragte beispielsweise eine Zuschauerin. Und ein weiterer ergänzte: „Du hast sowas von recht. Es ist allerdings wohl ein Schreibfehler bei der Postproduktion. Bommes hätte den Fehler beim Vorlesen wohl sicher gemerkt.“

Mehr Nachrichten:

Und wirklich, beim Verlesen der Antworten zuckte der Moderator nicht einmal mit der Wimper, trug ganz normal das Wort ‚Scheinwerfer‘ vor. Geholfen hat es Kandidatin Ulrike jedoch nicht, sie patzte schlussendlich bei einer Frage zu Krimi-Altmeisterin Agatha Christie und flog kurz vor dem Finale raus.