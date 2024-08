„Gefragt – Gejagt“: Alexander Bommes ganz „verwirrt“ – er verplappert sich

In der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ ging es in der jüngsten Ausgabe (27. August) wieder einmal heiß her. Dabei sorgte ausgerechnet Moderator Alexander Bommes für einen überraschenden Moment: Er gab einem Kandidaten unabsichtlich einen entscheidenden Tipp. Was für ein Fauxpas!

Es schien zunächst wie ein normaler Abend in der Quiz-Show, doch im Finale wurde es spannend…

„Gefragt – Gejagt“: Alexander Bommes gesteht: „Noch nie passiert!“

Zwei Kandidaten, Sean Fox und Marina Simunovic, kämpften um 4.500 Euro. Die Jägerin Adriane Rickel, auch bekannt als „Die Generalistin“, sah sich trotz ihrer beeindruckenden Bilanz einer starken Konkurrenz gegenüber. „Ich bin gerade ganz froh, dass ich nur zwei Menschen da hinten sitzen habe. Was wäre das zu viert geworden?“, so die Jägerin erstaunt.

Doch dann passierte es: Bei der Frage, welches Land den Lebensbaum auf seiner Ein-Euro-Münze abbildet, flüsterte Bommes die Antwort „Frankreich“ vor. Sean Fox schnappte sich diesen Hinweis, und die ARD ließ es durchgehen. Ein klarer Vorteil für die Kandidaten! Bommes war das Ganze sichtlich peinlich. „Oh Gott, ich bin auch schon verwirrt“, entschuldigte er sich sofort, „Ist mir, glaube ich, auch noch nie passiert!“

Bommes schlug sofort vor, der Jägerin den Punkt gutzuschreiben. Adriane Rickel nahm es sportlich und meinte, der Fehler habe den Ausgang nicht beeinflusst.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ immer montags bis freitags ab 18 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek.