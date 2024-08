„Gefragt – Gejagt“- Kandidat liegt völlig daneben: Alexander Bommes reagiert sofort

Seit seiner Erstausstrahlung lädt die Quiz-Show „Gefragt – Gejagt“ zum Mitraten ein und bietet neben spannenden Fragen am Abend auch jede Menge Unterhaltung. Das Konzept der Sendung ist einfach: Jeweils vier Kandidaten qualifizieren sich in der Schnellraterunde, um dann im Duell gegen den Jäger anzutreten. Danach geht es ins große Finale.

In der ARD-Show kommt es aber nicht nur auf Allgemeinwissen an, sondern vor allem auf Schnelligkeit. Oftmals zählen nur wenige Sekunden, um sich einen möglichst hohes Einstiegsgeld zu sichern. Verständlich, dass da so manch ein Kandidat schon mal ins Schwitzen kommt und ordentlich daneben tippt.

„Gefragt – Gejagt“: Fauxpas vor laufender Kamera

Bei „Gefragt – Gejagt“ geht es im Vorabendprogramm ganz schön schnell zu – vor allem, wenn sich die Kandidaten in der Schnellraterunde beweisen müssen. Da können schonmal die ein oder anderen Patzer passieren, die für reichlich Lacher im Studio sorgen. Eine Frage bringt einen Kandidaten komplett aus dem Konzept.

„Welchen runden Geburtstag feierte die Schauspielerin Annette Frier im Januar 2024?“, möchte Moderator Alexander Bommes von dem Teilnehmer wissen. „70“, rät er daraufhin. Dass er damit jedoch komplett daneben liegt, klärt wenige Augenblicke später der ARD-Gastgeber auf.

„Gefragt – Gejagt“: Alexander Bommes reagiert sofort

Die richtige Antwort hätte nämlich „50 Jahre“ gelautet. „Herzliche Grüße gehen raus an dieser Stelle an Annette Frier“, versucht Moderator Alexander Bommes den Fauxpas zu retten. „Es tut mir leid“, setzt der Kandidat schnell eine Entschuldigung hinterher.

Annette Frier nahm die Situation allerdings mit Humor und postete die Szene aus der Sendung gleich mal auf ihrem Instagram-Account. „Danke für die Blumen“, schreibt die Schauspielerin zu dem Post. Auch in der Kommentarspalte amüsieren sich die Zuschauer von „Gefragt – Gejagt“ prächtig.

„War zu gut… Sieht man aber auch echt nicht“, schreibt eine Followerin. Eine andere fand das Missgeschick ebenfalls sichtlich amüsant: „Hab ich live gesehen…musste sooooo lachen.“