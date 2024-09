Alexander Bommes wird bei „Gefragt – Gejagt“ deutlich – „Wir haben kläglich versagt“

Eine neue Woche, eine neue Jagd. Pünktlich um 18 Uhr begrüßt Moderator Alexander Bommes das ARD-Publikum zu einer neuen Folge „Gefragt – Gejagt“. Dort duellieren sich vier Kandidaten wieder gegen die Jäger der Sendung.

Am Montagabend (9. September) stellen sich Niclas Del Rosario y Ruiz, Beatrice Bosse, Lars Burkhardt und Kimberley Geyer der Herausforderung bei „Gefragt – Gejagt“. An einem der Punkt der Sendung muss sich ausgerechnet Moderator Alexander Bommes geschlagen geben.

„Gefragt – Gejagt“: Frage sorgt für Schmunzeln im Studio

Der zweite Kandidat an diesem Abend heißt Lars Burkhardt. Der Mann aus Bremen schlägt sich wacker durch die Schnellraterunde und kann sich 2.500 Euro sichern. Die Gebote von Jägerin Annegret Schenkel lassen ihn allerdings kalt – er bleibt bei seiner Summe und nimmt zwei Patzern gegen die Quiz-Expertin mit.

Kurz darauf stellt der Moderator auch schon die erste Frage. Alexander Bommes möchte wissen: Alle bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris verliehenen Medaillen enthalten ein kleines Stück vom…

A) Louvre

B) Eiffelturm

C) Triumphbogen

Überraschenderweise lassen sich sowohl die Jägerin als auch der Kandidat etwas mehr Zeit, bevor sie einloggen. Beide scheinen sich absolut nicht sicher zu sein. Das enttäuscht vor allem Alexander Bommes.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes kann sich Witz nicht verkneifen

Während sie nachdenkt, muss die Jägerin schmunzeln. „Sie wissen das, das ist ja klar“, sagt sie in Richtung des Moderators. Damit spielt Annegret Schenkel auf die Berichterstattung der Olympischen Sommerspiele an, die in der ARD von Alexander Bommes und Esther Sedlaczek übernommen wurde.

„Ich bin überrascht gerade. Wir haben kläglich versagt in der Berichterstattung. Ich dachte, ihr drückt sofort“, sagt der Moderator lachend. Während Lars Burkhardt kurz darauf die richtige Antwortmöglichkeit gewählt hat, liegt die Jägerin mit Antwort A) daneben. Glück für den Kandidaten!

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ immer montags bis freitags ab 18 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek.