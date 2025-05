Größte Töne bei „Gefragt – Gejagt“ (ARD): Kandidat hat nur einen Wunsch

Quizliebhaber konnten sich freuen: Am Mittwochabend (28. Mai 2025) zur gewohnten Sendezeit flimmerte wieder einmal eine neue Episode von „Gefragt – Gejagt“ über die ARD-Bildschirme.

Wie gewohnt fühlte ARD-Moderator Alexander Bommes (49) den ehrgeizigen Kandidaten und mächtigen Jägern ordentlich auf den Zahn. Es gab keine Zeit zum Nachdenken! Sie mussten blitzschnell reagieren und auf Anhieb bei kniffligen Wissensfragen brillieren.

Gleich der erste Kandidat hat es faustdick hinter den Ohren! Große Nervosität, zitternde Beine oder klappernde Zähne vor Angst? Komplette Fehlanzeige. Vielmehr bleibt er durch etwas ganz anderes in Erinnerung…

„Gefragt – Gejagt“(ARD): Kandidat hat einen Wunsch

Als Jan Marschke mit aufrechter Haltung und breiter Brust die ARD-Quizarena betrat, wurde sofort deutlich: Der Mann hatte sich etwas vorgenommen!

++ Auch für dich interessant: „Gefragt – Gejagt“(ARD): Kandidat macht berührendes Geständnis – „Abschiedsgeschenk“ ++

Nach einer souveränen Schnellfragerunde von 3.500 Euro war bei ihm wenig Freude erkennbar. „Ist okay. Ich wollte aber in den 5.000er-Club“, gab er sich ernüchtert. Und auch bei der Jägerwahl brauchte er nicht lange zu überlegen.

Der Medienschaffende erklärte: „Ich will mich mit dem Besten messen.“ Unbedingt wollte er gegen den ARD-Quizgott Sebastian Jacoby brillieren. Und siehe da: Sein Wunsch wurde erfüllt! Kein Geringerer als der mächtige Sebastian Jacoby betrat die Quizarena. Und Jan? Er zeigte ein völlig anderes Gesicht von sich: ein erstes Lächeln huschte über seine Lippen und er begann zu applaudieren.

Kandidat will auf sich aufmerksam machen

Und auch der ARD-Quizgott zeigte sich berührt. „Über solche Aussagen freue ich mich natürlich wahnsinnig. Herzlich Willkommen, Jan!“, gestand er. Anschließend setzte Jan noch einen drauf.

3.500 Euro waren ihm zu wenig. Vielmehr schaute er nach oben und wollte die vom Quizgott aufgerufene gigantische Summe von 30.000 Euro für sein Team erkämpfen. Ob ihm das gelang? Konnte er Sebastian Jacoby mit seiner breiten Brust einschüchtern?

Die gesamte Episode ist in der ARD-Mediathek abrufbar. Von montags bis freitags ist die Quizshow „Gefragt – Gejagt“ um 18 Uhr in der ARD zu sehen. Nach der Ausstrahlung sind die einzelnen Episoden ebenfalls in der ARD-Mediathek abrufbar.

Wichtig: Am Donnerstagabend (28. Mai 2025) entfällt die Ausgabe von „Gefragt – Gejagt“. Erst am Freitag geht die Sendung wieder zur gewohnten Sendezeit weiter!