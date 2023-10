„Gefragt gejagt“: Bommes beschimpft eigenes ARD-Team – „Wusste nicht, dass wir jetzt bei ‚Wer wird Millionär‘ sind!“

In der ARD-Quizsendung „Gefragt gejagt“ geht es in den nächsten Tagen noch schwieriger zu als für gewöhnlich. Die großen Eventwochen stehen an und das heißt in der Show: „Allein gegen Alle“. Die Kandidaten treten vom 9. bis 20. Oktober nicht als Team an, sondern müssen sich allein der versammelte Quiz-Elite stellen.

Den Anfang macht am Montag „Gefragt gejagt“-Kandidat Philipp Herrmann – ein Verkäufer aus Leipzig, der im ARD-Special wie seine Mitstreiter eine zweite Chance erhält.

Als es zur ersten Quizfrage kommt, ist „Gefragt gejagt“-Moderator Alexander Bommes allerdings empört über seine eigenen Kollegen hinter der Kamera.

„Gefragt gejagt“: Bommes empört über eigenes ARD-Team

Philipp Herrmann bekommt zu Beginn der Sendung noch einmal die Regeln erklärt. Unter anderem, dass er die erste Frage richtig beantworten muss, denn sonst droht ihm: „Es gibt aber eine Besonderheit. Wenn die erste falsch ist, dann bist du direkt wieder im Zug nach Leipzig“, so Alexander Bommes.

Doch Kandidat Philipp schafft es, im TV-Studio zu bleiben und nicht direkt den Zug zurück nach Hause nehmen zu müssen. Denn die erste Frage lautet:

„Welche sogenannte Kette darf beim Transport von leicht verderblichen Lebensmitteln nicht reißen?

A Kühlkette

B Diskette

C Krokette

Noch bevor sein Kandidat die offensichtliche Antwort geben kann, grätscht ARD-Moderator Bommes dazwischen und richtet seine Worte an das Team der Quizshow.

„Wusste nicht, dass wir jetzt bei ‚Wer wird Millionär‘ sind!“

„Also jetzt muss ich kurz einwenden, ich wusste nicht, dass wir hier jetzt bei ‚Wer wird Millionär‘ bei der 100-Euro-Frage sind zum Start!“ Er meint damit natürlich den Schwierigkeitsgrad dieser Frage, die doch recht einfach zu beantworten ist.

„Gefragt gejagt“-Kandidat Philipp kann sich derweil nicht beschweren und entscheidet sich – wie auch sonst – für Antwort A. Damit ist ihm das Ticket für die weitere Teilnahme an der Quizsendung sicher.

Der ARD-Moderator erhofft sich für den weiteren Verlauf mehr von seinem Team und sagt: „Ich hoffe, jetzt kommen wir in unser normales Niveau hier.“

Die ganze Sendung kannst du noch mal in der ARD-Mediathek sehen. Die nächste Ausgabe des „Gefragt gejagt“-Specials kommt am Dienstag um 18 Uhr.