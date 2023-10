„Gefragt – Gejagt“: Bommes warnt Kandidatin –“Lass das nicht den Jäger hören“

Am Freitagabend (6. Oktober) läuft in der ARD die letzte reguläre Folge „Gefragt – Gejagt“ für dieses Jahr. In dieser Folge stellen sich die vier Kandidaten dem Jäger namens Sebastian Jacoby alias „Der Quizgott“. Nachdem sie sich bei Alexander Bommes in der Schnellraterunde so viel Geld wie möglich sichern, gehen sie in das 1-gegen-1-Duell mit dem Quizexperten.

Zum letzten Mal heißt es in diesem Jahr „Die Jagd beginnt“. Zumindest was die regulären Folgen angeht. Doch an diesem Abend scheint es für die Kandidaten von „Gefragt – Gejagt“ nicht ganz so gut zu laufen. Der Grund: Jäger Sebastian Jacoby ist in Hochform und kegelt einen nach dem anderen raus. Es muss also schleunigst eine Taktik her. Das, was die Kandidaten vorhaben, sollte der Jäger allerdings lieber nicht hören.

Alina Vogel, Benjamin Schoeneck, Susanne Wohlrab und Alexander Zeik versuchen am Freitagabend ihr Glück. In den ersten beiden Runden scheint es jedoch auf der Seite des Jägers zu sein. Sebastian Jacoby kann mit seinem Wissen mal wieder überzeugen und schafft es, zwei von vier Gegnern am Einzug ins Finale zu hindern.

Die restlichen Teilnehmer müssen sich also was einfallen lassen. Schließlich ist es ihr Ziel, überhaupt jemanden ins Finale zu schicken, um wenigstens etwas Geld zu gewinnen. Wie so üblich neigen die Kandidaten in solchen Situationen immer, Risiko zu vermeiden und das Angebot des Jägers nicht anzunehmen. So gehen auch Alina und Benjamin vor.

„Gefragt – Gejagt“: Bommes von Entscheidung enttäuscht

Nachdem sich Benjamin einen Platz im Finale sichern konnte, ist seine Kollegin dran. Alina schafft es, 2.500 Euro in der Schnellraterunde zu erspielen und ist sichtlich erleichtert. „Was machen wir jetzt noch?“, möchte der Moderator von ihr wissen. „Hoffen, dass es so weitergeht“, entgegnet sie. „Auf ein hohes Angebot oder wieder auf sowas?“, fragt Bommes in Richtung Benjamin, der in seiner Runde sogar eine Stufe runtergegangen ist.

Als die Teilnehmerin beichtet, dass sie nicht zocken will, spricht Bommes eine Warnung aus: „Lass das nicht den Jäger hören.“ Und auch der ARD-Moderator selbst scheint enttäuscht zu sein, dass Alina ihr Wort hält und das Angebot von 30.000 Euro ausschlägt. Letztendlich scheitert Benjamin als Einziger gegen den Jäger.

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ wochentags ab 18 Uhr im TV-Programm und anschließend online in der Mediathek.