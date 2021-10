„Game of Thrones”: HBO macht Ankündigung – Fans rasten völlig aus

Zwei Jahre ist es jetzt her, dass „Game of Thrones“-Fans zum letzten Mal ihre Helden in Aktion gesehen haben. Während das große Finale des beliebten Fantasy-Epos für hitzige Diskussionen unter den „Game of Thrones“-Fans sorgte, ist die Betroffenheit über das Ende der HBO-Serie doch allgegenwärtig.

Umso schöner ist die Überraschung, die der amerikanische Fernsehsender jetzt für die „Game of Thrones“-Anhänger bereithält. Ein brandneuer Teaser zu „House of Dragon“ sorgt jetzt für Begeisterung im Netz.

„Game of Thrones“: HBO überrascht Fans mit neuen Aufnahmen

Das Prequel zu der Erfolgsserie „Game of Thrones“ wurde schon 2019 angekündigt. Jetzt gibt es zum ersten Mal Aufnahmen der neuen Serie zu sehen.

Im Fokus steht diesmal das Haus Targaryen, von dem auch „Game of Thrones“-Kult-Charakter Daenerys Targaryen abstammt. Die Serie spielt 200 Jahre vor den bekannten Ereignissen und behandelt die Machtspiele des Hauses, das mit Hilfe seiner Drachen das Land unterwerfen möchte.

HBO zeigt Teaser zu „Game of Thrones”-Spin-Off

Der Teaser verrät schon jetzt: Macht und Intrigen werden auch in er neuen Serie eine große Rolle spielen. Alles im Schatten des Eisernen Throns.

Die neue HBO-Serie „House of Fire” thematisiert die Vorgeschichte von Daenerys Targaryens Haus. Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection

Während der Teaser nicht allzu viel verrät, sieht man trotzdem schon einige bekannte Gesichter. „Harry Potter“-Schauspieler Rhys Ifans (er spielte Xenophilius Lovegood) wird mit dabei sein und auch „Doctor Who“-Star Matt Smith ist Teil des Casts.

„Game of Thrones”-Fans sind begeistert von HBO-Ankündigung

2022 soll die Serie dann ausgestrahlt werden. Das genaue Startdatum ist bislang noch unklar, aber schon jetzt sind die „Game of Thrones“-Fans total aus dem Häuschen.

Die Instagram-Ankündigung von HBO wurde innerhalb weniger Stunden über 700.000 Mal geklickt und die Kommentare beweisen: Die Fans können den Start der Serie kaum erwarten.

„Die Zeit der Erlösung ist gekommen“, „Ja! Das sieht jetzt schon unglaublich aus“, „Das kann gut werden, die Aufnahmen sehen vielversprechend aus“, sind nur einige der Kommentare. Klingt ganz danach, als würde HBO schon bald den nächsten großen Serien-Coup landen.

